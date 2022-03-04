又以人為疏忽塘塞停電 侯友宜：這就是一個不負責任政府
全台各地3日無預警的大停電，引發民怨，經濟部部長王美花則向行政院長蘇貞昌自請處分；對此，新北市長侯友宜今（4）日認為，如果老是用人為的疏忽搪塞過去，這就是一個不負責任的政府！
記者陳志仁／新北報導
2022-03-04 11:42:44
侯友宜指出，不管是五年四大停電或一年三次大停電，對人民與產業的傷害非常非常大，「昨天有很多民眾都說你爬樓梯爬了幾層、你家裡的電造成了多大傷害？」尤其產業的應變都來不及，這對產業跟人民的傷害其實太大了；缺電絕對是結構性的問題，不是單一問題，更不是「人為疏忽」的一句話就可搪塞過去，如果老是用人為的疏忽搪塞過去，這就是一個不負責任的政府。
侯友宜表示，513、517兩次的大停電的檢討，講了很多的原因，結果還是造成這樣的傷害，檢討不要淪為紙上談兵，要拿出勇氣決心改革，才會沒有缺電的危機，不然像昨天看到太陽下山、太陽光電沒有辦法用，懷疑備載的容量在哪裡；請政府拿出電力發展路徑圖，及未來的電價到底給產業帶來多大負擔，不但需要不缺電，電力更要有電，政府不是只有檢討，更要勇敢的承擔。
針對經濟部的自請處分，侯友宜說，一年連續三次停電，每次都在檢討、要追究責任，結果都說人為的疏失、都是辛苦的台電人員受懲處，但「結構性、政策性的問題解決了沒有？」反而老是淪為處分底下的同仁，問題永遠還是在發生，所以不是處分的問題，身為政府要做一個有為、負責任的政府，不是單一句話，「喔！就是誰下台、處分了誰」，永遠都是在基層裡面打轉。