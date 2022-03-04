北市防疫旅館群聚感染？衛生局：樓層清空、員工採檢陰性
新冠肺炎疫情近日在北台灣逐漸趨緩，不過中央今（4）日公布北市一名確診案例案20110，判定疑似為防疫旅館群聚感染。北市衛生局下午也公布相關資訊，案20110為20多歲女性，13日從中國大陸入境台灣後，18日在居檢時出現發燒情況，19日返家前PCR檢測呈陽性。由於同層樓還有另外3名居檢旅客也確診，因此疑似為旅館內群聚感染。
記者丁上程／台北報導
2022-03-04 15:43:58
衛生局表示，案19934、20016、20256於2月12日至16日分別於香港、越南、日本入境，2月17至22日旅館檢疫期間採檢確診。因4名確診案皆為同一樓層同一時期入住相鄰房間，疑似旅館內群聚感染。衛生局強調，25日已經將該樓層旅客全部移置，整層樓清空後並已完成相關環境清消，而該旅館的員工目前10人經採檢後都呈陰性反應。
衛生局說，同樓層、上下同號房、同時段採檢之旅客共13人，11人陰性，1人警政協尋，1人已採檢待報告。確診者基因定序結果4名皆相同，中央今日將案20016、20110、20256由境外移入改列本土病例，北市為確保旅館防疫安全，已請旅館整棟消毒，經複查後始得收客。
北市衛生局呼籲民眾加強自我健康監測，每日定時量測體溫及監測有無疑似症狀，如有發燒、腹瀉、喉嚨痛、咳嗽等呼吸道症狀或嗅味覺異常等症狀，請儘速就醫或前往台北市立聯合醫院和平、中興、仁愛、陽明、忠孝院區、關渡及萬芳醫院等7家台北市醫院採檢站採檢，就醫或篩檢前請戴好口罩，避免搭乘大眾交通工具。
※【NOWnews 今日新聞
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