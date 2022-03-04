越南瘋轉型升級吸外資　高科技、技職人才稀缺成隱憂

越南投資資詢公司Dezan Shira &Associates於2日發佈報告指出，消費與勞動力讓越南對外資的吸引力增加，但在轉型的關鍵時刻，越南缺工問題相當嚴重；尤其，高科技人才更是稀缺，每年通訊技術人才缺口達7萬人。
記者李澍/綜合報導
2022-03-04 17:31:53
越通社報導，Dezan Shira &Associates在一篇撰文中提到，越南的大部分經濟成長均基於勞動力從傳統農業向製造業和服務業的轉移，且隨著不斷成長的消費階層和活躍的勞動力，越南正成為各國及欲前往投資的目的地。
然而，報告也點出，隨著越南勞動力的不斷成長，在招聘技職勞動力方面，存在一些困難，因為高科技人才僅佔12%；尤其，技術和銀行業每年都短缺7萬名訊息技術員工，越南政府還為此設定目標，到2025年要培訓130萬名IT人才；另外，中美貿易戰也加劇了對工程師、高階主管和軟體開發工程師的需求。
為了因應勞動力短缺的挑戰，報告指出，越南政府宣布，將朝「數位化」和「就近就地」的方向，針對勞工進行培訓；同時，技職教育體系也正在加強與私營部門的合作，根據企業需要開設相應培訓課程。
值得一提的是，越南是東協最大的勞動力市場之一，勞動力人數約5600萬人，勞動參與率達76%，但隨著中國、日本、韓國等地的企業進駐，推升土地、人力成本，有企業開始計劃，要轉移到鄰國尋找新生產基地。