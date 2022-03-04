溫昇豪聊《某一天》車勝元「不舉」　笑回這一句！

韓劇《某一天》3月6日晚間10點將在八大戲劇台首播，該劇是由金秀賢、車勝元主演，今（4日）溫昇豪站台推薦，他日前結束拍攝《最佳利益2-決戰利益》，原本擔任檢查官的他，續集為女主角天心轉換職業當律師，他對於《某一天》裡車勝元詮釋的三流律師，非常樂意嘗試這人物設定，「滿喜歡這種邋遢律師的角色，因為一般人在家裡都這樣，用這種態度來演戲很輕鬆。」甚至對在《某一天》中一邊摳腳一邊吃泡麵的情節安排也很OK，認為這是幫角色性格加分。另外戲裡車勝元還有「不舉」問題，溫昇豪忍不住大笑：「可能他沒有認識藥商…」
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-03-04 21:06:00
溫昇豪分享《某一天》追劇心得，他說：「人生沒有真相，真相不一定代表事實，公理正義要自己去爭取，其他都是假的，弱肉強食的世界，生存法則就是爭取自己的權益，除此之外都是騙人的。」溫昇豪覺得《某一天》讓人感同深受，因為韓國文化跟華人文化雷同相似，加上膚色更有帶入感，很有感覺。
溫昇豪進一步表示，因為《某一天》這部戲是用有罪推論，由於找不到凶手，金秀賢成了最可疑的殺人犯，就只能羅織罪行給他，自古以來冤獄很多，「我覺得這部戲要表達的是人性，不是真相。」真相已不重要，因為觀眾在第一集就知道金秀賢不是凶手，為什麼還想把整個劇追完？就是探討人性跟司法的漏洞。溫昇豪坦誠不常追這類型的劇，但常關注這類的新聞事件。
溫昇豪談到金秀賢的全裸戲，他說對演員來講是最大的挑戰，如果要挑戰，他大笑：「大學生角色沒辦法，我可能要去打肉毒。」但印象最深刻則是金秀賢眼神的轉換，像誤入叢林的小白兔，到最後為了生存，展現演技。溫昇豪說，韓國演員厲害的地方，清純時像個偶像明星，狠勁一來像個實力派演員，養成功夫非常好，「我個人很欣賞」。
另外，溫昇豪也意外提及，自己接下來會拍攝由韓國CJ投資合作的影集，是一部六集的華語作品，相當期待跨國合作。
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