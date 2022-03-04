週末白天晴朗暖熱！週日晚轉濕冷 中部以北最低溫剩10度
週末連假天氣猶如雲霄飛車上沖下洗，大家要注意了！中央氣象局指出，週六（3/5）各地依舊維持晴朗穩定的好天氣，白天北部及東部地區高溫約攝氏23到25度，中南部地區高溫更上看攝氏29到31度，感覺還會有點偏熱，日夜溫差較大。週日（3/6）白天天氣類似，只有桃園以北及東半部地區雲量偏多偶有短暫雨，不過週日入夜之後鋒面及大陸冷氣團逐漸南下，雨勢將有北往南展開，氣溫也會明顯變冷，預估這波冷氣團影響會是「先濕後冷」，下週一（3/7）整天濕冷，下週二（3/8）則快速轉成乾冷型態，中部以北局部地區不排出出現攝氏10度左右低溫，提醒民眾要留意做好保暖準備。
記者張勵德/綜合報導
2022-03-04 18:00:00
氣象局預報員黃恩鴻指出，週末白天各地天氣大多維持晴朗穩定，白天暖熱早晚偏涼，西半部地區日夜溫差可達攝氏10度左右，早出晚歸務注意保暖。比較明顯的變化落在週日晚間，屆時鋒面逐漸通過伴隨大陸冷氣團南下，全台將陸續轉為明顯濕冷的天氣型態，尤其下週一全台各地大多有雨，北部及東北部地區可能有較大雨勢發生機會，僅南部降雨較為零星。
至於氣溫方面，週日晚間到下週一這段時間，各地氣溫會快速下滑，最冷的時段落在週一晚間到下週二清晨這段期間，中部以北地區低溫預估會降到攝氏12到13度，沿海空曠地區甚至不排除有攝氏10度左右低溫出現，南部及東部地區低溫約攝氏14到15度，跟這兩天相比降溫情況會很顯著。
黃恩鴻強調，鋒面通過之後乾冷空氣緊接而來，因此週一晚間開始降雨就會明顯趨緩，各地天氣轉為乾冷型態，週二僅剩東半部地區及北部山區偶有零星短暫陣雨，其他地區恢復多雲到晴。不過放晴後相對而言就是輻射冷卻效應明顯，因此到週三（3/9）清晨中部以北及東北部地區氣溫仍然偏低。直到週三白天之後冷氣團逐漸減弱，各地氣溫才會緩步回升。不過好消息是下半週各地天氣普遍恢復晴朗，陽光露臉西半部地區日夜溫差大，民眾仍須留意。
另外，氣象局預估在週一晚間到週二清晨這段期間，如果水氣及低溫條件配合，中部以北3000到3500公尺以高山地區有機會再次降雪。