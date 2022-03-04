名家論壇》鄭仲嵐／俄羅斯侵烏：日本掀「共有核武論」

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而遠在東邊的日本，除了持續嚴厲譴責普丁指揮的入侵行為外，最近更出現「共有核武器」的議論。而發起這項議論的，正是前首相安倍晉三。
安倍晉三在2月27日，接受電視節目訪問時便表示「日本雖然是NPT（核武禁擴條約）簽約國，堅持非核三原則，但是在世界安全面臨如何堅守的情況下，對於相關（共有核武器）議論也不能如禁忌般避而不談」。
所謂共有核武器，意即雖然不製造核武，但是跟其他國家有軍事同盟，一但發生重大戰爭，該國家可以用自己的軍事飛機搭載他國核武攻擊。以德國來說，就有部分美國核武配額，而反之則是白俄羅斯，最近透過變相「公投」來承認國內可以裝載俄國提供的核武器。
而日本身為世界唯一遭受核武攻擊的國家，從戰後以來始終堅持和平憲章，對於核武更是反對。過往的「非核三原則」，意即「 不製造、不持有、不帶進國內」等更是受到長年遵守。「共有核武器」的話，勢必會打破過去日本的軍事常規。
日本國內政壇議論
安倍在電視上的發言，立即讓政治節目日本展開討論，首相岸田文雄在隔天的參議院預算委員上，直截了當地說「我國堅持非核三原則，這樣是不被認可的」。隨後外務大臣林芳正也稱「非核三原則的考量不會改變」，官房長官松野博一也認為這是安倍個人發言，不願以政府角度作出任何評論。
言論在國內慢慢延燒下，包括反戰反核的團體也陸續表示抗議。尤其是過去受到核災的長崎、廣島，當地的核災受害者團體協議會紛紛跳出來譴責，廣島當地協議會會長佐久間邦彥更批安倍稱「身為唯一核受災國已經很可恥了。現在正是日本要站在前投跟世界說核武是錯的，卻這樣說，太不能接受了」。
不過對於親右派而言，這項討論也不是沒有其可能性。日本維新會在3月2日就跟日本政府緊急提建言，黨主席松井一郎認為，姑且不論非核三原則，但至少要有讓全民討論的空間，他稱：「（都不能討論）這很奇怪吧。能夠跨黨派討論，再讓人民做決定就好了」。
而其他包括在野的立憲民主黨與日本共產黨等則是都表示反對。立憲民主黨黨主席泉健太「核武本來就不該是互相持有。特別是日本是受災國，不論怎麼樣的討論都是不對的」。日本共產黨委員長志位和夫則稱「全世界都應該朝廢核武努力，在這個時候有背道而馳的立場是絕對不容許的」。
岸田文雄無意採納
然而，回歸到頭，還是要端看首相岸田文雄的態度。岸田一家來自廣島縣，正式世界知名的核受災區。2015年，時任美國總統歐巴馬訪問日本時，特地前往廣島的原爆紀念館跟公園獻花，時任外務大臣的岸田文雄全程陪同外，更用英日文交雜下跟歐巴馬解說每一處歷史回憶。
也因此，對於反戰反核，岸田也是出了名的堅持。在3月2日的參議院預算集中審議上，他再度重申共有核武器「以政府立場來看相當困難」，隨後他也補充稱「自民黨內外，外界有很多意見等，我都知曉」，但「對政府來說無法認同共有核武。也不會討論」。
只是國際局勢上，俄國不僅違反協議入侵，用核武恫嚇全世界各國，攻擊核電廠等行徑，已經讓世界都無法接受。岸田文雄也在3日晚上近凌晨時間的美日澳印（QUAD）四國會談前，重批普丁的核武恫嚇是「荒妙至極」外，未來也將盡全力防堵核武意外發生。
伴隨局勢無法降溫，世界先進國家只能先以經濟制裁俄國優先，再以軍事援助為輔。然而普丁的政治判斷已然無法預測，未來以核武為要脅，恐嚇世界各國不許貿然插手下，難保未來的中國也不會發生類似情形。安倍晉三等人拋出的「共有核武器」概念，或許正是建立上未來可能發生的台海衝突上。
●作者：鄭仲嵐／駐日本東京記者。1985年生。畢業於英國倫敦大學亞非學院，過去任職台灣的電視臺，現定期供稿給BBC中文、德國之聲中文與鳴人堂、關鍵評論網等台灣媒體。
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