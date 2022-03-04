緊追中國！越南成製鞋重鎮 出口首度佔全球市場逾10%
由於中國的土地價格、人力成本上升，不少企業將產能轉往越南、印尼，這也讓東南亞鞋類產品在全球市場的市佔率逐漸增加。據《2021年世界鞋類年鑑》（World Footwear Yearbook 2021）剛公佈的數據顯示，越南鞋類產品出口在全球鞋類市場的比重首度超過10%。
記者李澍/綜合報導
2022-03-04 20:02:17｜2022-03-04 20:29:39
APICCAPS每年都會出版《世界鞋類年鑑》分析全球鞋類相關產業的發展趨勢，並藉由生產、進出口、消費等各種參數分析各國在製鞋產業中的地位。越通社援引德國鞋業新聞網Schoez.biz的文章指出，中國鞋類產品在全球市場佔比於過去10年中下滑了12個百分點，從2011年的73.1%減少至2020年的61.1%，越南則從2%增至10.2%；在2020年，越南出口了約12億雙鞋類產品。
2020年全球鞋類產品出口量達到121億雙，亞洲是出口最多的地區；若以國家排名來看，出口最多鞋子的國家仍是中國，2020年出口了74億雙鞋，越南和印尼則分別排在第2名與第3名。
至於消費市場方面，中國同樣拔得頭籌，是全球最大的鞋類產品消費國，鞋類消費達39億雙，印度以20億雙排名第2，美國第3名，為18億雙，印尼則以8.21億雙排名第4。