麥當勞雞塊吃錯好幾年？女咬一口愣：不可能 內行揭真相
麥當勞憑藉獨特風味的薯條以及為人熟知的麥克雞塊，在台灣速食業中佔有一席之地，深受不少老饕的喜愛，不過你真的懂麥克雞塊嗎？近日，就有網友分享自己去麥當勞買雞塊來吃時，咬一口卻發現有些許不對勁，沒想到貼文引發廣大迴響，不少人都誤會雞塊許久！
編輯中心/綜合報導
2022-03-05 10:04:40
原PO在「Dcard」貼文指出「有人之前也有在麥當勞雞塊裡面吃到雞皮的經驗嗎＝＝.....買了雞塊結果一咬下去雞皮味巨濃，讓人我感覺不太好啊.....買了32塊還剩下27塊，比踩地雷還刺激欸！」只見貼出的照片，麥克雞塊遭咬到一口之後，露出一整截雞皮，與一般吃起來都是肉的雞塊明顯有所不同。
貼文一出，網友紛紛回應「啊.....我一直以為麥當勞雞塊跟雞完全沒關係......」、「我也以為麥當勞雞塊是雞風味的欸....沒想到真的是有雞」、「第一次看到雞塊裡有雞皮＝＝」、「小時候吃過！從那次之後都不太敢吃雞塊，是最近兩年才開始吃，超怕又吃到」、「雞皮炸的我可以，軟的我就不行了啊嗚嗚」、「沒吃過有雞皮的耶.....」。
而也有一名在麥當勞供應商的員工透露「麥當勞雞塊是雞胸、雞腿、雞皮組成的唷！雞皮會先乳化，讓雞肉們比較融合，雞塊口感比較多汁，你這個應該是雞皮沒乳化完全啦！」事實上，多年前因為網路上瘋傳麥當勞雞塊並不是用雞的原型做成，而麥當勞則直接將雞塊製作過程全公開，所有雞塊都是由雞胸肉為原料，再添加一些雞皮作為調味及黏合劑，絞肉完成後裹粉才出廠，因此如果民眾在雞塊中吃到雞皮，那也是完全沒問題的哦，不必太過擔心！（編輯：張嘉哲）