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專訪／楊力州批判式情書　《愛別離苦》6議題療癒女人傷

▲導演楊力州認為《愛別離苦》是拍來讓大家一起戰鬥的片。（圖／後場音像紀錄工作室）
▲導演楊力州認為《愛別離苦》是拍來讓大家一起戰鬥的片。（圖／後場音像紀錄工作室）

記者羅凌筠/專訪

2022-03-06 10:03:36

金馬獎導演楊力州第10部紀錄片《愛別離苦》，拍攝6位在桃園龍潭「菱潭街」生活的女性故事，直觸權勢性侵、同志婚姻平權、經濟弱勢、兩性平權等議題，在一場律師特映會中，立委尤美女對楊力州說：「電影裡每個女性角色碰到的困境，剛好是我推展婦女運動這五十年來的面向。」楊力州心想這些女性困境，是否至今仍未解決，「我拍這部電影不是要人落淚，是要邀請大家一起戰鬥。」

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▲菱潭街從一個老廢市場改造成新創市集。（圖／後場音像紀錄工作室）
▲菱潭街從一個老廢市場改造成新創市集。（圖／後場音像紀錄工作室）
楊力州應客家委員會駐村計畫邀請，帶著團隊在龍潭花將近1年的時間，記錄在文創市集生活的人們，裡面有個獨立書店的老闆是女同志，她有自己的正職，平常是媽媽幫忙顧店，楊力州沒事就找老闆媽媽聊天，有一天老闆媽媽問他：「會不會覺得我的女兒不正常？」這句話衝擊到楊力州，「那是一個重要的召喚，我決定把鏡頭轉向這條街的女性。」

▲《愛別離苦》在桃園龍潭菱潭街興創基地神祕街道經營獨立書店的女同志伴侶。（圖／後場音像紀錄工作室）
▲《愛別離苦》在桃園龍潭菱潭街興創基地神祕街道經營獨立書店的女同志伴侶。（圖／後場音像紀錄工作室）
楊力州鏡頭下每一個故事都圍繞在家庭，6位女性之中，有人來自重男輕女的家庭，有人在青春期被親近的叔叔性侵，有面對同婚公投困境的女同志，有被剝奪親子探視權的單親媽媽，楊力州說：「我所有紀錄片背後有一個共同情緒是憤怒，每一個人的故事都讓我憤怒，她們不應該被這樣對待，可是憤怒不能解決問題，我能做的是把這份憤怒轉譯成電影，告訴世上每個角落的人『妳不孤單』，我相信效果是好的。」

▲外表冷豔的淇姐，店內佈滿蕾絲小物，充滿反差感。（圖／後場音像紀錄工作室）
▲外表冷豔的淇姐，店內佈滿蕾絲小物，充滿反差感。（圖／後場音像紀錄工作室）
談到楊力州最有共鳴的故事，是手工藝店鋪的老闆娘Momo，她來自一個重男輕女的家庭，女性在這個家地位低落，長輩貶稱她們「老鼠」，可以恣意吐口水羞辱她們，成長過程中，她遇到一個又一個的難關，哥哥負債輕生、姊姊罹患乳癌、妹妹重度障礙，楊力州說：「發生在她身上每一件挫折，不用全部，只要一件就可以把我擊垮，她反而在挫折下努力繼續愛這個世界，只有女性做得到，女性力量是超乎想像的堅毅。」

▲受到男尊女卑傳統所束縛的Momo。（圖／後場音像紀錄工作室）
▲受到男尊女卑傳統所束縛的Momo。（圖／後場音像紀錄工作室）
如何讓這些女性，願意向楊力州揭露心底最敏感的傷口？楊力州開玩笑說：「我們電影公司找同仁會挑長相，挑些長相沒存在感的，或許我們很安全吧。」其實楊力州拍攝時沒有所謂性別標籤，拍男性、女性對他來說都一樣，「我拍紀錄片越拍越有感觸，被攝者向鏡頭說出一個生命裡隱藏起來很重要的事件，是我們去問，還是其實她們一直想把這件事說出來，只是沒遇到可以信任的人，而我們的出現，讓她們有機會說出心底話？」

▲在菱潭街製作手工皂的佩佩是單親媽媽。（圖／後場音像紀錄工作室）
▲在菱潭街製作手工皂的佩佩是單親媽媽。（圖／後場音像紀錄工作室）
楊力州透過6位女性，回望自己的生命，他是彰化溪浦人，母親身為長女，國小畢業後就去工廠工作，薪水供弟妹讀書，「有段時間我責怪父親讓媽媽沒有夢想，她沒有朋友，她的朋友就是父親的朋友，有段時間我責怪自己跟弟弟，讓媽媽必須荒廢生命的全部在我們身上，沒有自己。」可是在記錄菱潭街女人的時候，楊力州找到生命的答案，「儘管母親對這世界而言是微弱的存在，可是對我而言，她是一個巨大的存在。母親作為舊時代的女性，追求夢想不是她的選項，可是我在菱潭街女性身上看到，她們把夢想放在比一切前面的地方，這是最動人的。」


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