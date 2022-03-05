搶客大戰開打！廉價航空拚促銷　備戰東南亞商機

隨著Covid-19疫情趨緩，東南亞國家逐步放寬入境隔離措施，廉價航空看好疫後報復性出遊熱潮，陸續推出低價機票搶客。像是澳洲廉航捷星航空（Jetstar）宣布，將在4月展開為期4天的機票促銷活動，宿霧太平洋航空（Cebu Pacific Air ）也祭出全航線1元的超便宜機票，期待後疫情時代觀光旅遊業能夠再創高峰。
記者李澍/綜合報導
2022-03-05 17:35:59｜2022-03-05 17:57:29
以捷星航空為例，機票促銷活動將於4月8號星期二晚間9點開跑，開賣自澳洲7個城市飛往峇里島的機票，機票價格自99美元（約新台幣2784元）至125美元（約新台幣3515元）不等。捷星航空選在此時大促銷，就是因為峇里島自3月14日起，對於已完整施打疫苗且有施打追加劑的國際旅客，開始實施入境免隔離政策，讓向來喜愛到峇里島渡假的澳洲遊客蠢蠢欲動。據《雪梨晨鋒報》報道，疫情發生前， 峇里島每年接待逾百萬名澳洲遊客。
此外，網紅「布萊N機票達人」也在臉書粉專分享宿霧航空全航線1元促銷的資訊，台北－馬尼拉來回機票含稅最低不到新台幣2000元，如果轉機接的好，甚至能以5000多元的價格，買到台北經馬尼拉轉機至杜拜的來回機票，讓不少網友看了直呼「好想買」、「好想念搶票的感覺」、「懷念飛的感覺」、「期待出國的那天」。
提醒消費者，面對疫情的不確定性，要留意機票的改期及退票措施。捷星航空表示，若旅客因為邊境管制措施受到影響，捷星將接受退款或是變更機票的資料與時間。