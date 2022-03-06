車冠德《新台灣奇案》演吃人魔 民眾送豬心：放過波波蓁
藝人車冠德在《新台灣奇案》第一單元飾演瘋狂殺人魔的「殺豬萬」後，不僅收到瘋狂觀眾寄的一大箱銀紙，更有了台式叉燒包的暱稱！這一次在熱播中的「無心新娘」單元中，飾演徐亨的兒子黃家寶，雖是書香門第的翩翩公子哥，但因為喜歡上同性的好友，聽取偏方說要以心換心，就能讓對方起死回生，卻一直誘騙少女把對方殺死要取心來救愛人；日前劇情迎向大結局，還收到粉絲送的豬心，要他不要再殺人吃心了。
娛樂中心／綜合報導
2022-03-06 01:00:00
車冠德表示在古裝劇當中，有BL元素的劇情真的很特別，也有片段被截取在社群廣為討論，更有不少粉絲留言說《新台灣奇案》走得很前面！雖然觀眾主要是婆婆媽媽，一度怕這題材婆媽會受不了，沒想到大家聽到Boys Love的尺度都能夠接受，播出後收視率也坐穩同時段冠軍，反而觀眾比較多人關心說「這一次波波蓁會被殺掉嗎？」、「車冠德還要繼續演壞人嗎？」顯然對BL元素的劇情接受度滿廣的。
演活反派殺人魔的車冠德，表示前陣子師弟劉奕提一袋東西到他家，結果發現是一整袋的豬心，劉奕說爸爸平時有追《新台灣奇案》，知道他又要偷新娘的心，所以要他拿豬心來給車冠德，要他不要偷別人的心了，讓兩人哭笑不得。劉奕進一步說因為爸爸在中和開豬肉攤，平時也會去幫忙，那天是想到晚上他們工作會碰面，知道拍戲都是吃便當，寒流還要他帶豬心去給車冠德補一下，開個小玩笑。
本週日晚間十點《新台灣奇案》「無心新娘」迎向精彩大結局，黃家寶（車冠德飾演）能否成功挖到心臟湊齊三顆心，讓心愛的他起死回生？還是小馨（波波蓁飾演）能夠順利逃過一劫；下週由許亞芬、龍冠武、邱品誼等人主演「北瓜宴」登場。（編輯：楊穎軒）