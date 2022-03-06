吳奇隆只小美魔女岳母2歲 網友讚嘆「怎麼叫得出口」

吳奇隆2015年在峇里島舉辦9000萬打造的浪漫浪漫婚禮，娶回小17歲的清新女神劉詩詩，2人兒子已近3歲，未料金童玉女幸福婚姻近來飽受社群網站婚變傳聞的影響。婚後家庭生活低調的吳奇隆，忍不住換頭貼發律師信，並和劉詩詩共同發聲「我們過得很好」，才漸漸平息婚變傳聞。不過，網友也隨著此事憶起，曾在吳奇隆、劉詩詩大婚時，讓外界驚鴻一瞥的劉媽媽，是位氣質如蘭的美女，劉詩詩就是遺傳了母親的強大基因。





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▲吳奇隆(左)和劉詩詩(右)結婚時，一起親吻劉母臉頰。(翻攝微博)

劉詩詩是演藝圈公認的大美女，精緻秀氣的五官和一身雪白的肌膚，還有迷人的天鵝頸。與其他女神不同的是，劉詩詩大家閨秀的出眾氣質，相當吸引人，除了自小學習的芭蕾舞造就的特質外，更是來自於家庭的形塑。劉詩詩婚禮上，劉媽媽當天穿了一件水藍色旗袍，身材修長，氣質婉約，比婚禮上一眾年輕美女還吸睛。婚禮上，劉詩詩和吳奇隆還一起親了劉媽媽的臉頰。





▲吳奇隆(中)和劉詩詩2015年在峇里島舉行世紀浪漫婚禮。翻攝劉詩詩微博

其實劉媽媽也演過戲，劉詩詩2004年憑藉戲劇《月影風荷》出道時，劉媽媽為了陪她，還在劇中客串護士長的角色。在家庭的薰陶下，劉詩詩國小四年級就考上北京藝術學校，開始接受專業的舞蹈訓練，而劉爸爸是經商有成的企業家。劉詩詩的爺爺和書評大師袁成闊是拜把兄弟，袁成闊因病辭世時，劉詩詩和吳奇隆還以孫女、孫婿的名義獻上花圈悼念。據悉，劉詩詩母親只比吳奇隆大2歲，面對膚質白淨、氣質出眾的美魔女岳母，網友也忍不住讚嘆「怎麼叫得出口」。



