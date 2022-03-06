周杰倫深夜曬百萬名畫　網友全歪樓：冷氣濾網沒洗？

天王周杰倫在華語歌壇擁有一席之地，至今無人能取代，他時不時會在社群平台和粉絲分享生活點滴。近日，周杰倫深夜上傳一張名畫，畫裡只有黑白色調，讓網友驚呼「冷氣濾網沒拿出來洗？」
娛樂中心/綜合報導
2022-03-06 15:43:52
周杰倫近日深夜上傳一張名畫，寫上「收了一陣子，該拿出來擺了」，雖然沒多做說明，不過畫中只有黑白兩色，像磁磚狀布滿整個畫，網友們發揮想像力，笑回「冷氣濾網沒拿出來洗？」、「看了好餓，好想吃海苔」、「哥你收藏的藝術越來越高深莫測了」、「哥每天藝術感滿滿」、「原來這就是藝術」，不過有眼尖網友點出，這幅畫作是美國當代概念藝術家Glenn Ligon（格倫·利貢）的作品，估計價值逾百萬元。
由於周杰倫時隔6年沒出專輯，上一張專輯停留在2016年《周杰倫的床邊故事》，之後都只有釋出單曲，這也是他出道以來最久時間沒新專輯發行，不少粉絲都在敲碗他出新專輯，紛紛留言表示，「哥在畫中找靈感，暗示新專輯有一首歌是關於這幅畫」、「你可以好好睡覺嗎？3:42am我為了看你的帖子爬起來，你給我看這個」、「哥，什麼時候出專輯，急死人了」、「走出這個迷宫就會有新歌聽嗎」、「這是新專輯封面嗎」。（編輯：薛羽彤）