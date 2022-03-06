豪門婚姻血淋淋！何如芸擺脫老公被拒　狼狽跪地痛哭　

在台語劇集《婚姻結業式》中飾演貴婦太太的何如芸，想要擺脫豪門婚姻，向陳慕義遞出「卒婚協議書」，卻狠遭拒絕，狼狽跪地收拾散落的協議書，不從人願的她，只能在偌大的房間裡抱頭啜泣。劇情映照她的部分人生，何如芸分享：「年輕時對婚姻的期待難免會懷抱著夢想，但到了中年時期，回顧自己的生活，不免思考自己到底想要的是什麼，剛好現在這個人生階段，看到《婚姻結業式》的劇本，飾演這樣的角色，更覺得很刻畫人性，格外有體會。」
記者羅凌筠/綜合報導
2022-03-06 18:15:56｜2022-03-06 18:24:46
在前導預告可看到飾演陷在婚姻泥沼之中的張本渝，在孩子面前被丈夫數落的難堪，有苦難言，只能獨自在街頭落淚，張本渝還一臉憔悴面露拿下婚戒，思索自己婚姻，盤算著是否要跟跟初戀情人謝祖武要來場愛情賭注。還未婚的張本渝就說：「在感情上，自己是屬於有事比較不會壓在心裡的那種人，溝通很重要，要明明白白說出來，即使溝通到最後兩人的觀點不一樣，對我來說都是一種瞭解。」
對於揣摩劇中壓抑的「婚姻怨婦」，雖然與自己的感情觀不同，但還是心疼這個角色，談到「卒婚」這個選擇，張本渝也直接了當地說：「感情的事情很複雜，但最重要的是要看我對那個人的愛還有多少，如果還有愛，我也可以接受卒婚，但如果沒有愛的話，我就會堅持離婚，不要有牽掛。」
《婚姻結業式》是首部以「卒婚」議題，描述熟齡男女的婚姻感情百態的台語劇集，卒婚是指夫妻兩人不離婚，但兩人各自享受自己的人生、不干涉對方的自由，是除了離婚和分居以外的另一種選擇。《婚姻結業式》將在白色情人節前夕於3月13日起，每周日華視晚間9點、公視台語台晚間8點播出。