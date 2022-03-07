無懼戰爭炮火！烏克蘭咖啡廳改為避難所：與20貓共進退
俄烏戰爭持續延燒，許多烏克蘭民眾紛紛前往鄰國尋求庇護，不過也有一些人為了毛小孩堅持留守在家園。烏克蘭一間貓咪咖啡廳日前因為戰爭爆發，負責人不僅決定留下陪伴20隻貓咪，更將咖啡廳改為臨時避難所，一起照顧需要庇護的烏克蘭人！
編輯中心/綜合報導
2022-03-07 14:31:24
這間位在烏克蘭西部利沃夫的貓咪咖啡廳叫做「Cat Cafe Lviv」，老闆Serhii Oliinyk與一群夥伴在6年前開設這間咖啡廳後，總計收編了20隻親人的貓咪，牠們總是療癒著前來的客人。不過俄烏戰爭爆發後，民眾紛紛到四處逃難，Serhii卻堅持留在店裡不離開，原因是「牠們早已是我最親近的家人與朋友」，並表示這些貓咪從幾個月大時就生活在這裡，因此他決定不離開，會照常營業，並將咖啡廳改為臨時避難所，只要發生空襲警報時，Serhii就可以帶著貓咪躲在地下室，甚至還能接待需要庇護的烏克蘭民眾！
Serhii表示雖然在戰爭的壟罩下所有事情都變得不確定，不過他仍然認為貓咪可以提供人們歡樂以及療癒，在這個黑暗時刻更顯得重要，因此他也表示會將咖啡廳的一半收入捐給烏克蘭的前線士兵，另一半則留下來給貓咪添購糧食以及避難資源，同時他也表明：「希望可以讓這間貓咪咖啡廳成為烏克蘭人的一塊淨土，讓人們在這裡可以忘掉煩惱和壓力，單純開心地與貓咪們玩耍。」（編輯：陳珮瑜）