T1／生女後更強運　蔣淯安獲單月MVP

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相隔1個月後再獲單月MVP，蔣淯安表示：「很開心能再次拿到月MVP，沒有團隊肯定沒有我，一直以來都是以團隊贏球為第一目的，小孩的出生也讓我手感大大提升，肯定是生子後的好運，當然生子也是辛苦老婆了！我會繼續加油，繼續為團隊付出與貢獻！」
高雄全家海神立陶宛洋將庫薩斯，憑藉217公分的巨人身高，自開季就展現強大的內線主宰力，每場都是穩定輸出，成為球隊倚重的禁區大將，可惜雖然前2次單月最佳外援票選，庫薩斯都有入圍，卻都無緣獲獎，但他不在意，持續統治禁區，終於獲得遲來肯定，2月繳出25.8分、15.5籃板、1.8助攻、1.2抄截和2阻攻的恐怖數據，幫助海神單月拿下3勝1敗佳績，首獲單月最佳外援。
得知獲獎消息，庫薩斯開心地說：「非常高興能獲得獎項，也要感謝隊友在場上助攻給我，同時球隊也拿下了那場關鍵的延長賽勝利，尤其是鏖戰落敗後，全隊能很快重新回到正確的軌道上。」
雖然人在台灣征戰，庫薩斯也非常關心烏俄戰爭的發展，他說：「我也想藉此機會呼籲，現在歐洲處於戰爭之中，希望戰爭能盡快平息，同時也為烏克蘭以及烏克蘭人祈禱，衷心期盼世界和平，這是我的願望。」
台灣運彩xT1聯盟元年2021-22球季規劃兩項單月獎項，分別為單月MVP及單月最佳外援，MVP獎項限定本土球員，最佳外援獎項包括外籍球員及第三類規範球員，票選機制除了媒體票選也納入球團票選，每支球團由總經理和總教練參與投票，但禁止投自家球隊球員，媒體和球團票選權重比例為9比1，2月MVP及最佳外援票選共有22位專業媒體記者及11位球團代表參與投票。
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