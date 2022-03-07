小小浩克？鬥牛犬寶寶出生「全身淡綠色」　原因曝光

莫非這是浩克飼養的狗狗？國外一對夫妻養了一隻鬥牛犬，一個多月前他們替狗狗接生時，突然發現一窩奶犬中有一隻竟然全身呈現「淡綠色」，網友看了都忍不住驚呼：「是浩克寶寶嗎？」
編輯中心/綜合報導
2022-03-07 17:16:27
這對住在加拿大的夫妻飼養了好幾隻毛小孩，其中一隻鬥牛犬「弗雷亞Freya」在1月27日當天開始分娩，先產下了7隻小幼犬，女飼主奧德拉Audra Rhys表示當時她忙於替幼犬們清洗，突然間發現弗雷亞又開始生產，沒多久卻產下一隻全身綠綠的小狗，奧德拉認為有些不對勁，便趕緊上網查詢，沒想到這樣的情形並非個案，奧德拉發現過去也有一隻在義大利出生的小狗「開心果」以及北卡州出生的幼犬「綠巨人」都曾發生過類似情況。
愛德華王子島大學University of Prince Edward Island的動物生殖專家克蘭博士Dr. Bronwyn Crane表示這是相當少見的「膽汁沾染現象」，機率只有萬分之一不到，很可能是小狗出生前在母體內疑似沾染膽汁的綠色色素而不小心被「染毛」，過一段時間就會漸漸恢復正常。奧德拉得知後分享在個人臉書上，並搞笑地表示：「我們正在考慮為牠取名芥末wasabi呢！」（編輯：陳珮瑜）