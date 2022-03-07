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小小浩克？鬥牛犬寶寶出生「全身淡綠色」　原因曝光

▲加拿大一隻小狗出生時全身毛髮呈現淡綠色。（圖／FB帳號Audra Rhys）
▲加拿大一隻小狗出生時全身毛髮呈現淡綠色。（圖／FB帳號Audra Rhys）

編輯中心/綜合報導

2022-03-07 17:16:27

莫非這是浩克飼養的狗狗？國外一對夫妻養了一隻鬥牛犬，一個多月前他們替狗狗接生時，突然發現一窩奶犬中有一隻竟然全身呈現「淡綠色」，網友看了都忍不住驚呼：「是浩克寶寶嗎？」

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▲女網友奧德拉家中的鬥牛犬「弗雷亞Freya」日前生下一窩寶寶，其中一隻毛色特別不一樣。（圖／FB帳號Audra Rhys）
▲女網友奧德拉家中的鬥牛犬「弗雷亞Freya」日前生下一窩寶寶，其中一隻毛色特別不一樣。（圖／FB帳號Audra Rhys）
這對住在加拿大的夫妻飼養了好幾隻毛小孩，其中一隻鬥牛犬「弗雷亞Freya」在1月27日當天開始分娩，先產下了7隻小幼犬，女飼主奧德拉Audra Rhys表示當時她忙於替幼犬們清洗，突然間發現弗雷亞又開始生產，沒多久卻產下一隻全身綠綠的小狗，奧德拉認為有些不對勁，便趕緊上網查詢，沒想到這樣的情形並非個案，奧德拉發現過去也有一隻在義大利出生的小狗「開心果」以及北卡州出生的幼犬「綠巨人」都曾發生過類似情況。

▲奧德拉發現最後出生的小狗身上呈現淡淡的綠色！（圖／FB帳號Audra Rhys）
▲奧德拉發現最後出生的小狗身上呈現淡淡的綠色！（圖／FB帳號Audra Rhys）
▲查詢之後才得知這是小狗在母體內疑似感染到膽汁的綠色色素而不小心被「染毛」！（圖／FB帳號Audra Rhys）
▲查詢之後才得知這是小狗在母體內疑似感染到膽汁的綠色色素而不小心被「染毛」！（圖／FB帳號Audra Rhys）
▲專家也表示過一陣子牠就會慢慢恢復正常囉！（圖／FB帳號Audra Rhys）
▲專家也表示過一陣子牠就會慢慢恢復正常囉！（圖／FB帳號Audra Rhys）
愛德華王子島大學University of Prince Edward Island的動物生殖專家克蘭博士Dr. Bronwyn Crane表示這是相當少見的「膽汁沾染現象」，機率只有萬分之一不到，很可能是小狗出生前在母體內疑似沾染膽汁的綠色色素而不小心被「染毛」，過一段時間就會漸漸恢復正常。奧德拉得知後分享在個人臉書上，並搞笑地表示：「我們正在考慮為牠取名芥末wasabi呢！」（編輯：陳珮瑜）


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