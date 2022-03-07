名家論壇》木夫／不讓烏克蘭難民孤單

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在這場不正義的殘酷戰爭中，我們看見不分國界，人類互助的溫暖，歐洲國家張開手臂接納難民，像波蘭就提供非常大的協助，甚至讓烏克蘭人可以擁有與當地人同樣的醫療服務，費用則由波蘭政府負擔，不用擔憂在這段時間的生病問題。
尤其讓人感動的是，很多歐洲人自發性到車站，手舉著牌子，寫下自己有多少空間跟資源，歡迎烏克蘭難民就先到自己的家裡住下來。
企業的援助也很積極，比如Uber宣布無限次免費提供在烏克蘭跟波蘭邊境任何需要跨境的人搭車，一切費用將由公司支付。Airbnb 也加入援助行列，號召歐洲房東們一起伸出援手，向烏克蘭難民免費提供10萬個以上臨時安置床位。
當然，台灣人的援助行動也是不落人後，當俄羅斯戰火在2月24日開打，隔日即傳出大批難民潮之後，網路上就有很多人詢問要怎麼捐款，要捐給誰，網友也用很快的速度整理出多個可以受捐贈的國際援助組織。在政界，立法院副院長蔡其昌串連數十位立委跟企業界合力捐款，也促使政府趕緊建立捐款專戶，並由外交部統籌運用，以確保台灣人的善心義行能夠有效幫助烏克蘭難民，專戶設立完成不到一周時間捐款已經突破兩億元！
說實在話，烏克蘭之於台灣人，並不是熟悉的國度，曾到訪的人也不多，對於該國的政治可能也不是很清楚，只約略知道烏克蘭與俄羅斯長期緊張，但是對於「反侵略」這件事情，台灣人是非常非常感同身受的。
進一步言，身為處於被侵略威脅的台灣，更是要和自由國家同一陣線，共同反對俄羅斯的惡質侵略；直白講，如果台灣不願意、不敢伸出援手，憑什麼當自己有難時還奢望別人幫忙。因此，政府宣布參與國際社會對俄羅斯的經濟制裁，是很正確的決定跟行動。
但是國民黨卻瀰漫投降主義，又是說不要觸怒大國，又有國民黨立委跳出來說加入制裁俄羅斯會對台灣經濟受損，完全是站在錯誤的一方。
國民黨立委該看看南韓，南韓在地緣上、經濟上都跟俄羅斯非常密切，2021年俄羅在南韓所有貿易國家中排名第12位，佔韓國出口總額的1.5%，2021年韓國對俄羅斯的出口額即超過99億美元，但是南韓政府同樣加入制裁俄羅斯的行列。不只如此，南韓三星電子也加入制裁，而且不只是暫停向俄羅斯發貨，還捐給烏克蘭600萬美金，可要知道三星是俄羅斯市佔率最高的廠牌，市場佔約30%。
俄羅斯侵略沒休止，我們相挺的行動就要繼續，台灣不會讓烏克蘭難民孤單，台灣也會和自由國家同一陣線制裁俄羅斯，台灣人也一定會像烏克蘭人民一樣守衛自己的國家。
●作者： 木夫／資深國會幕僚
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