iPhone截圖藏「神秘服務」！點小框解鎖功能 眾讚長知識
手機是現代人的每日必備品，可少有人能透徹瞭解其功能，就有人在TiKTok上分享iPhone截圖的奧秘，這小小的動作不僅有截圖的效果，左下方的框框中其實藏有更多神奇功能，不管是複製照片上的文字、擷取部分圖片，抑或是於上頭創意作畫，皆能在這看似不起眼的截圖功能中完成。
編輯中心/綜合報導
2022-03-07 17:25:06
一名TiKToker常於網上分享iPhone的使用方法，而其截圖功能也別有洞天，甚至擁有「複製圖片上文字」的功能，若有興趣的讀者可參考以下步驟操作。
第一步：按照平常截圖方式截圖，點入左下角顯示的截圖小框後即可挖掘其隱藏功能。
步驟二：點入小框進入編輯圖片的功能區塊，在最上排點選自右數來第三個「畫筆圖示」，達反選效果後往最下排找「裁切並縮放或選取文字」的文字，點選右邊圖標，再長按圖片上「被識別的文字」即可複製。
此功能目前限定於擁有A12以上晶片的機型才可使用，而iPhone截圖功能還有其他別樣玩法，詳情可參考此影片。許多網友對這功能嘖嘖稱奇「蘋果真的越來越強」、「長知識了」、「後面的功能有點厲害」、「原來如此，學到了」。 （編輯：李惠婷）