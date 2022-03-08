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歡慶38女王節！彩妝、美型3C正夯　電商下單抽60萬柏金包

▲歡慶38女王節，momo寄出下單抽60萬元柏金包促銷，彩妝保養、美型3C家電、流行鞋包成為2022年度下單關鍵字。（圖／momo提供）
▲歡慶38女王節，momo寄出下單抽60萬元柏金包促銷，彩妝保養、美型3C家電、流行鞋包成為2022年度下單關鍵字。（圖／momo提供）

生活消費中心/綜合報導

2022-03-08 08:20:00

一年一度女人專屬的節日來臨！今天（3/8）婦女節，業者看準這波女王商機，紛紛推出寵愛優惠，其中momo購物網3.8女王節掀起購狂潮，暖身慶開跑至今，人流年增4成，彩妝保養、美型3C家電、流行鞋包成為2022年度下單關鍵字；另外，全國電子也宣布粉紅女王節開跑「3.8女王節全國加倍寵愛」，祭出電視7折起，全館家電9折，買電腦再送999女王購物金等好康。

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為加足馬力寵粉，momo在3/8起正式引爆《3.8女王節》重頭戲，必買好物滿坑滿谷，如「LANCOME蘭蔻」超未來肌因賦活露(小黑瓶)，買50ml送30ml只要3825元；線上獨家首賣「LEVIS」辛普森聯名款丹寧牛仔外套，限定2件85折，最高再享20% momo幣回饋；momo獨家規格絕美魔幻金「ASUS華碩」Vivobook 14輕薄筆電(K413EA)，記憶體直升16GB活動價23900元；以及話題十足的「NEW BALANCE |倩碧聯合品牌週」327春新色&倩碧水磁場精華露組，兩大新品一次購入只要2980元，還有3M、UCC、FUJI、Sunbeam、dyson戴森、Roborock石頭科技等品牌好物等你來下單！

不只好康回饋多，三大當日限定活動，包含眾所期待的「百萬獎金爭奪戰」組隊活動開戰，以及「滿額送CoCo手搖飲」、「1元加購質感手沖壺」。其中掀起熱議話題的「下單抽60萬精品柏金包」持續動員中，3/12前消費者不限金額，下單就可到活動頁登記，買越多越有機會將市價690000元的精品柏金包帶回家。
 

▲女王們除了打造優雅質感生活，全國電子也提出最懂女人方案。（圖／品牌提供）
▲女王們除了打造優雅質感生活，全國電子也提出最懂女人方案。（圖／品牌提供）
女王們除了打造優雅質感生活，全國電子也提出最懂女人方案，3/7-3/13期間限定推「3.8女王節全國加倍寵愛」，指定家電9折，電視7折起，SAMSUNG 75型QLED量子電視更是下殺69折。購買指定電視滿額還能再拿好禮3選1，直接把16600元Dyson Corrale™ 直捲髮造型器帶著走。

全國電子也同步推出「空調早鳥」，原廠好禮最高現折5000，綁定LINE會員享早鳥優惠空調免費場勘，安裝完成再送500元，不僅如此還能享有全國電子空調總統級精緻安裝服務12道揪專業的安裝工法以及提供空調8年免費延長保固讓你揪安心；另外冰箱、洗衣機商品也紛紛祭出優惠活動，五福臨門送幸福展心意，買冰箱、洗衣機享現折優惠，時尚有型的「LG蒸氣電子衣櫥」全系列享現折5000，以及家務揪給力的曬衣好幫手「歐蘭特電動曬衣機」全系列享最高現折5000等優惠。

▲綁定全國電子LINE會員，購買空調、電視、冰箱、洗衣機單筆滿2萬送800點LINE POINTS。
▲綁定全國電子LINE會員，購買空調、電視、冰箱、洗衣機單筆滿2萬送800點LINE POINTS。（圖／品牌提供）
面臨開學想換電腦的女王們免煩惱，全國開學電腦3C揪給力，買電腦就送女王購物金999元，再加碼送M365個人版15個月、電腦周邊加價購9元起；另外因應遠距上班上課提供平板手機星級選擇，Samsung Galaxy S22/ Tab S8系列新機上市，還能上網登錄送原廠好禮唷。

最後，綁定全國電子LINE會員享空調早鳥免費場勘與8年免費保固及冷氣總統級精緻安裝，買指定品牌機種空調，另享原廠好禮折扣優惠最高折5000，天天LINE著你還能天天玩遊戲抽大獎，即日起至3月31日特為女王節舉辦「揪是要寵你」LINE遊戲，讓你天天拚手氣拿折扣，最高再折1500元！

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