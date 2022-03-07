養羊欠租與房東衝突竟縱火害6命 鄭嫌：只想教訓她一下
台中市興中街出租大樓昨大火6死6傷，警方今到安置旅館拘提租住頂樓加蓋的鄭姓房客，他坦承因養羊又欠租與莊姓女房東口角，房東要他搬走，他才在堆置物放火想「教訓她一下」，不料釀成大禍。警方調閱現場畫面，發現火勢擴大時，鄭嫌確實有協助救火。
記者顏幸如/台中報導
2022-03-07 18:10:38
檢方今（7日）下午在台中殯儀館相驗遺體，莊姓女房東到場時面對媒體追問，突然說自己很無辜，還說「遇到肖ㄟ我有什麼辦法」、「放火的人是肖ㄟ（台語，意指瘋子）」，媒體追問是否有人縱火，她又指偵查不公開，隨即閉口。
台中市警方隨即於下午5點由副局長鄧學鑫宣佈破案，縱火嫌犯是租住906室的43歲鄭姓房客。刑警大隊大隊長林明佐表示，警方今天上午到鄭嫌被安置的旅館將他拘提。鄭姓房客原本和房東有嫌隙，近來房東催他房租，還要他搬走，引爆不滿因而縱火。
據了解，打零工維生的鄭嫌是新租戶，今年2月入住8樓套房頂樓加蓋，月租6千。莊姓婦人對他在屋內養羊頗有微詞，甚至打算把他趕出去。此外，鄭男曾兩度報警指住處遭竊，轄區警方曾前往採證。
鄭於警訊時坦言，這隻羊從小被他養到大，不管住到哪裡都帶著，自己原本只想教訓房東一下，以房東堆置的雜物縱火，不料火勢越燒越大，他內疚之餘留在現場協助救火，仍造成同樓多位住客慘死。當時鄭嫌顧著逃生，來不及帶走心愛的寵物羊，警消今重回火場，在另一租客的浴室內發現燒焦的羊屍。
警方訊後將兩人依《公共危險罪》移送地檢署，同時呼籲民眾，不要因為一時的情緒失衡，造成不可挽回的悲劇。