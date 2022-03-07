名家論壇》單厚之／團結在「四個小孩」之下的國民黨

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國民黨的中央委員與中常委選舉方式一向受到詬病，因為採取「複數連記法」，在應選名額為210人的中央委員選舉，每位黨代表可以投105票，而應選名額為29人的中常委，每個黨代表則可以投15票。這種特殊的投票方式，會放大聯盟或組織的優勢。
舉例來說，兩個分別擁有51%和49%的聯盟，如果在每人只能投1票的情況下，理論上會各自獲得51%、49%的席次，但在一人多票的「複數連記法」之下，較大的聯盟卻有機會囊括絕大多數的席次。也因此，每次中央委員、中常委選舉，國民黨總是會出現各種換票聯盟。
今年國民黨因為新增黨代表每年1萬元募款責任額的規定，黨代表新增加的成本，就轉嫁到換票聯盟身上，以往中央委員、中常委的選舉多半只是送禮、飲宴，如今還要替黨代表分擔這些新增的責任額，變成有實質的金錢往來。也因為選風太壞、太明目張膽，很多媒體報導時都比以往更加不客氣，甚至直接點出買票的價碼，也才會有「史上選風最壞」之說。
面對選風敗壞的指控，國民黨中央除了設立檢舉專線、重申會端正選風之外，什麼其他的作為都沒有。選舉結果出爐，參與換票聯盟者都高票當選，而國民黨考紀會主委李貴敏卻僅得到449票，在40個參選人中排名第38，只能在落選後發信給黨代表，強調自己「遵守遊戲規則，未換票、亦不組聯盟」，可以說是標準的「抓鬼卻被鬼抓去」，不僅抓不到選風敗壞的證據，還被敗壞的選風擊敗。
國民黨中常委有將近2/3都是不具公職的「一般」身份，套句電影《賭俠》的經點台詞「任何人只要有300萬美金，都可以參加慈善撲克王大賽」，如今的國民黨也是一樣，任何人只要出得起換票聯盟要求的金額，都可以當選國民黨中常委。
早在馬英九擔任黨主席時代，國民黨就有因為選風敗壞，逼國民黨中常委集體請辭重選的例子，但朱立倫至今仍舊堅稱「沒有證據要如何重選？」國民黨中央甚至以公職當選者有戰力、「中常會組成有相當幅度的輪動」，聲稱選舉的結果並沒有外界描述的那樣糟。
歷經四大公投、中二補選等挫敗，國民黨總是一再強調「團結」的重要性，從這次中常委選舉來看，國民黨的確是徹徹底底的團結在「四個小朋友」之下（孫中山、蔣中正的面額早就不夠看）。只是一個一切「向錢看」，只有買賣、沒有理念的黨中央，再怎麼團結也不會改變他的醜陋本質。
朱立倫無法遏止選風敗壞於前，無法對抗用錢堆砌的中常會於後，更讓國民黨人和藍軍支持者看破手腳。既然連這樣一個沒有代表性、缺乏政治能量的中常會，朱立倫都拿他們沒辦法，未來更不可能叫得動國民黨的公職，領導國民黨打年底的選戰。
朱立倫個人成敗事小，但這個中常會將是國民黨未來四年的最高權力機關。這樣的一個國民黨，恐怕很難有再起之日，所謂「下屆」開始的改革計畫云云，或許可以不用費心了。
●作者：單厚之／資深媒體人
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