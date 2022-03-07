名家論壇》韋安／從雅典看烏克蘭，一場民主與專制的戰爭

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伯羅奔尼撒戰爭
古希臘歷史上，發生過一場伯羅奔尼撒戰爭（前431年—前404年）。這場戰爭被稱為的「古代世界大戰」，埋葬了雅典的經典時期，也結束了希臘的民主時代。
當代西方政治學者，一提到伯羅奔尼撒戰爭，眼睛都會為之一亮。理由有以下三項：
一、人類歷史上第一個實施民主制度，雅典為首的提洛同盟，被以實施寡頭專制，斯巴達為首的伯羅奔尼撒同盟徹底打敗；
二、經歷這場戰爭的古希臘政治和哲學家蘇格拉底，被雅典擁有５、６千人的公民法庭判處死刑。除了以不虔誠，腐蝕雅典青年思想之罪名（原因是不相信神）之外，他公開反對雅典的民主制度，也應該是被判死原因之一；
三、這場戰爭，竟然與20世紀美、蘇兩大聯盟的冷戰格局有著驚人的相似之處，都是民主與專制政體的對抗，結局卻完全相反。
1992年隨著前蘇聯的崩解，美國和它的盟友們宣稱，民主最終戰勝了專制。政治學者福山因此還寫出一本《歷史的終結》，自由民主制度是人類政治制度的最後結局。但是2400年前伯羅奔尼撒戰爭中，民主政權卻被專制政權消滅。
西元前509年，為了防止專制、獨裁，追求主權在民的公平理想社會，一個叫克里斯提尼的政治家，出現在雅典的政治舞臺。對雅典進行了一系列的政治改革，推行徹底的民主制度。
雅典公民可以推選一名執政官，任期只有一年，不得連任。公民還可以選出10位將軍，得連選連任。雅典的10個部族，每個部族推選50人，組成500常務委員會，再由這個委員會，組織5、6萬名公民，每月舉行2到4次公民大會。又從這些公民中選出5、6千人，組成公民法庭，進行各種審判。
公元前430年左右，在打敗共同的敵人波斯帝國後，希臘諸多城邦之中最有實力的兩大城邦，雅典和斯巴達及其各自的盟友，形成提洛和伯羅奔尼撒兩大聯盟，終於進入了「大國對抗」的階段。
斯巴達是農耕經濟，寡頭專制政體，但有著強大的陸軍實力。雅典則是商業航海經濟，採公民民主政體，有較強的海上軍力。商業文明的雅典雖然在經濟上，比斯農業文明的巴達富足很多，但軍事上顯然不是斯巴達的對手。
來自民主的「麻煩」
雅典這邊，有位明智的領導人伯里克利，他設定的戰略為，在雅典城外修建衛城，雅典和同盟的城邦們在提洛島，積存大筆戰爭儲備金（這就是「提洛同盟」的來歷）。
伯里克利認為，對付軍事實力相差甚大的對手斯巴達，唯有靠持久戰才有勝算和生存的把握。不過伯里克利沒有料到，他正真的敵人，卻來自雅典人信奉的民主制度，和自己的背後同胞。
當戰爭真的來臨時，雅典實施了伯里克利的戰略，斯巴達長時間大軍壓境，卻無法有任何軍事上的斬獲。雅典的安全完全可以高枕無憂，還利用自己的海軍，四處去騷擾斯巴達的那些盟邦。
但是幾個月下來，躲進雅典城的農民，看到自己的土地被敵人攆踏荒蕪；雅典城內因為人口暴增，也開始流行起瘟疫。民心開始浮動起來。
這時候，伯里克利的政敵，爆發戶出身、做皮革生意的克里昂，開始四處公開煽動民眾（這在專制下根本不可能）。攻擊伯里克利是膽小鬼，錯誤決策帶來瘟疫，不是愛國（雅典）者，最後還以貪汙罪名指控伯里克利。５、６千人的公民法庭，根本不需要什麼證據，而是靠著內心對他的不滿，就判他有罪，處以罰款。
伯里克利從政多年，不僅政治威望很高，雅典公民對他也足夠信任和愛戴。但在現實利益損害之下（土地被佔、瘟疫），又有政敵持續性的煽動和攻擊，他還是被民意背棄，抑鬱再加上疾病而死。
既然靠攻擊對手是懦弱的膽小鬼，取而代之，克里昂坐上伯里克利的位子時，當然要表現出英勇和無畏。不過他也知道不能和斯巴達正面交鋒，所以先選擇去屠殺斯巴達的弱小同盟。
被斯巴達無情反擊，慘敗後，克里昂又開始殺自己人來展現勇敢，製造人民內部矛盾。一個小盟邦想要脫離雅典、投靠斯巴達，克里昂發動雅典的公民大會，決議將這個城邦的人民全部屠殺。
然而最終，克里昂還是為自己所煽動起的民意付出代價。雅典的公民大會決議，克里昂必須直接迎戰斯巴達人，帶領雅典的軍隊與斯巴達人正面對決。而結局，自然是有去無回。
比荒謬更荒謬的結局
接下來，雅典又有兩位互為民主政敵的政治人物粉墨登場。溫和派的尼吉亞斯，和戰鬥派的亞希比德。
尼吉亞斯捐建了許多神廟，並花大錢修了一座到提洛島的浮橋，方便民眾去參拜他在島上建的阿波羅神廟，從鼓勵人民醉心於莊重肅穆的信仰中，希望能夠影響民眾追求和平的心願。
亞希比德則是熱心於體育運動，他捐贈了７套馬車參加奧林匹克運動會，結果得到了1、2和第4名。亞希比德因此鼓勵雅典人，能在運動場上取得如此好的成績，證明在戰場上也能戰勝敵人。
在兩人的政治動員下，雅典的公民大會最終做出選擇：雅典應該勇敢地迎戰，而帶兵打仗的卻選擇尼吉亞斯。因為他捐建神廟，神明一定會保佑他，為雅典帶來勝利。
為了冷卻人民好戰的熱情，尼吉亞斯提出一個方案，動員全體雅典人參戰，每個人和家庭都會面對戰爭死亡的威脅。結果這個提案，還是在公民大會中一致通過。最後，尼吉亞斯決定傾全國之力遠征西西里島，去攻打一個斯巴達盟友，一個叫敘拉古的小城邦。
在這次遙遠的征戰中，愛好和平的尼吉亞斯居然發動了一場大決戰，最後全軍覆沒，他也死在這場戰爭中。有7千雅典士兵，被斯巴達賣為奴隸。這是伯羅奔尼薩斯戰爭的轉捩點，雅典再也無法振作起來。
主戰派亞希比德的結局更為荒謬，你會相信嗎？他居然在戰場上，叛逃到斯巴達陣營去了。
因為當他帶領雅典士兵上戰場時，雅典人發現城內一座重要神像的GG被割掉了。而有人舉發，這竟然是亞希比德幹的。公民大會決定馬上把他徵召回來，面對他的將是公民法庭上，怒火中燒死的死亡判決。
亞希比德不僅投入到斯巴達陣營，後來他還帶著斯巴達軍隊，反過來攻打雅典呢。
烏俄戰爭的結局，很難預測。在烏克蘭人民頑強抵抗下，普丁的強權可能會失敗，俄羅斯都有可能因此傾倒瓦解。但另一種可能，烏克蘭也有可能成為另一個雅典。愛好和平者所能作的，就是儘我們的全力去給與最大的人道支援。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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