歐盟要求中國施壓俄國停火　各界質疑北京立場

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歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天致電中國外長王毅，要求中國利用對俄羅斯的影響力終結戰事。「顯然中國對俄國有明顯影響力，我要求他動用全部影響力，加入外交行動以求立即停火。中國與俄國立場較接近」。
勒德里安（Jean-Yves Le Drian）也同意，並說「中國可施壓俄羅斯，它對衝突局勢的發展有責任」。
不過，歐洲各界卻對中國角色抱有不同看法，部分原因是中國立場鮮明，不僅拒稱俄羅斯行動為「侵略」，也認為俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）攻擊「可以理解」，官方言論也多重複克里姆林宮說詞。
對於波瑞爾讓中國做烏俄衝突斡旋者的提議，法國策略研究基金會（FRS）研究員波恩達茲（Antoine Bondaz）在推特（Twitter）上表示，這個想法「具反效果」，更可能讓中國藉機要求歐洲在立陶宛等其他議題上讓步。他認為非俄羅斯戰略夥伴的國家更適合。
德國籍歐洲議會議員包瑞翰（Reinhard Bütikofer）也在推特上引用波恩達茲推文，表示：「這的確令人高度質疑，在衝突中已選擇站在攻擊者一方的中國怎麼能作為斡旋者呢。不是很好的主意。」
華盛頓智庫德國馬歇爾基金會亞洲項目資深跨大西洋研究員馬安洲（Andrew Small）今天也在推特上表示，在烏、俄、歐安全議題上，中國的籌碼與專業性都不足，沒有在各方之間運籌帷幄、提出解決方案的真正能力。
中國可做的，就是主持談判或傳話，但烏俄戰爭中，這些工作都不需要中國。馬安洲認為中國唯一有用的，卻是它不願做的，就是擺出「老大哥」姿態，對俄國提出要求。但他懷疑以蒲亭和中國國家主席習近平的關係，中國不會願意協助。
法國國際關係研究所（IFRI）亞洲中心研究員朱利安（Marc Julienne）今天接受法國國際廣播電台（RFI）訪問時說，在中國「表面中立」背後，事實上一切言行都在支持俄羅斯。
中國政府今天表示，「願意在需要的時候和國際社會一道開展必要的斡旋」。朱利安說，北京曾說要啟動對話談判，但儘管歐美一再敦促，卻未見任何動作。直到現在，中國仍未展現出作為斡旋者的能耐。
朱利安質疑中俄聯盟，表示即使西方向俄羅斯祭出制裁，俄國也可依賴中國市場，出口天然氣、石油。克里米亞戰爭隔年2015年，中俄就簽訂重要的石油合作協定。這次戰爭，雙方可能又會採取此模式，但未必能填補歐洲制裁的缺口。
然而他也表示，支持俄國對中國仍有一定風險，否則習近平大可公開支持蒲亭，而非採取表面中立。「若中國太過靠近俄國，很可能會損失更多，因歐盟是中國第一大貿易夥伴」。
朱利安認為，由於烏克蘭戰爭目前對中國影響不大，因此北京採取低姿態；但若西方對俄國制裁影響到中國經濟發展，北京可能會轉變立場，甚至與俄國切割以減少損傷。（編輯：郭中翰）1110308