為了避免心肌梗塞或猝死， 應了解「這個檢查」！

我是廣告 請繼續往下閱讀
中華民國放射線醫學會顧問、前任亞洲心臟血管影像醫學會理事長、長庚大學醫學院名譽教授、林口長庚醫院影像診療科部教授級顧問主治醫師萬永亮表示，心臟每天24小時需不眠不休地工作以供應全身充分的血液、養分和氧氣，一般成年人，每分鐘心跳次數約70，而每跳動一次約輸出70毫升血液，每天心跳次數約計為100,800次，因此心臟每天需輸出7,056公升血液，而心臟所需的氧氣和養分的血液是經由「冠狀動脈」供應，分為右冠狀動脈(RCA)和左主冠狀動脈(LM)，LM再分為左前降動脈(LAD)和左迴旋動脈(LCX)。
CAD為猝死最常見原因 佔心臟病八成
CAD是因心血管會隨年齡老化和一些危險因子，使冠狀動脈內壁脂肪沈積形成粥狀硬化、血管徑逐漸狹窄，導致供應心臟的血液、養分和氧氣不足造成心肌缺血或梗塞，冠狀動脈直徑狹窄超過50%時，即可稱為阻塞性CAD。萬永亮說明，CAD患者可能因運動或其他因素使心臟負擔加重時，會產生胸痛、胸悶、心絞痛，呼吸急促或冒冷汗，疼痛有時會反射至頸部、左手臂或背部。CAD為心源性猝死的最常見原因，佔所有心臟病例的 80%。臨床上三分之一因CAD引發急性心肌梗塞的患者，在就醫之前即會過世。
CAD危險因子和早期檢查的重要性
危險因子除了高血壓、糖尿病、高膽固醇、抽菸和家族史外，還包括高齡、代謝症候群、血清CRP、三酸甘油酯和低密度脂蛋白等等。除此之外，其中還有15-20%發生心肌梗塞或心血管事件的CAD患者平時卻沒有上述危險因子，民眾不易察覺。血管內斑塊負荷的量化，對於心血管風險分級也至關重要。因此萬永亮強調，及早發現與治療仍是關鍵。現今由於醫學和科技的進步，可透過CT偵測冠狀動脈的鈣化指數 (CS)，CS越高代表動脈硬化的程度越嚴重，發生CAD的機率就越大。CS嚴重程度是預測心血管事件的獨立因子。
▲一60歲男性患者，近兩個月胸痛不適、心電圖異常，做冠狀動脈電腦斷層血管攝影 (CCTA) 呈現左迴旋支動脈有鈣化和嚴重狹窄 (狹窄直徑 > 70%) (白箭號)，經心導管檢查證實(黑箭號)和置放支架治療後，成功避免發生心肌梗塞
非侵入性的CCTA 成本較低且精準度高
CT除了可定量鈣化指數外，冠狀動脈電腦斷層血管攝影（CCTA）還可偵測血管狹窄的程度。其程度分為CAD-RADS 0至5。0 為正常、1為極輕度 (狹窄直徑 < 25%)、2為輕度(25-49%)、3為中度(50-69%)、4A為RCA, LAD 和LCX 三條動脈中一條或兩條動脈有嚴重狹窄(70-99%)，4B為三條動脈嚴重狹窄或左主冠狀動脈≧中度狹窄、5為至少一條動脈完全阻塞。輕度狹窄(含)以下患者，可做保守治療，若中度狹窄，可考慮做功能性檢查如鉈(Thallium)-201心肌灌注掃描、跑步心電圖、CT心肌灌注掃描、血流儲備分數 FFRct，若阻塞程度超過70%，就須進行氣球擴張術、置放支架或血管繞道手術。萬永亮醫師指出，CCTA屬非侵入性檢查，不需住院，從報到至離開檢查單位約為一至兩小時，在檢查台約需10至20分鐘，相較於侵襲性的心導管檢查，風險更低。除了血管，CCTA還可同時呈現血管周圍的斑塊、部分縱隔腔、肺、骨骼和軟組織。和磁振造影（MRI）相比，較價廉、較不受金屬或磁性干擾。萬醫師補充，民眾若進行檢查後若CCTA無異常，除監控危險因子外，可五年後做CCTA，若是輕度以下阻塞或是糖尿病患者，則建議3年後追蹤做CCTA。
▲中華民國放射線醫學主辦心臟血管影像醫學繼續教育課程合照。圖顯示心血管次專科發展委員會成員。由左邊起陳俊谷(北榮)、吳名庭(高榮) 、吳美翰(振興)、徐先和(三總)、萬永亮 (北長庚)、張允中(台大)、陳世杰(台大)、李文正(台大)、惲純和(馬偕)、賴欣宜(北醫大)、鄭詩燕(萬芳)
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52818
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw