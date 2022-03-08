戰痘疤！　醫師告訴你如何去除惱人痘疤與皮膚問題

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黑色素痘疤通常會自然消失 紅色素痘疤需積極處理
皮脂堆積在毛孔就會形成粉刺，而粉刺一旦發炎、腫大，就成了困擾許多人的「青春痘」。青春痘可能留下深淺不一的疤痕，依嚴重程度分為色素型、凹陷型及肥厚型，游懿聖院長指出，不同疤痕，適合的處理方式也不盡相同。
舉例來說，色素型痘疤通常發炎程度較輕微，也未破壞到深層真皮層以下組織，因此與正常皮膚僅有「顏色」上的差異，又可再細分為黑色疤及紅色疤。黑色疤是發炎後黑色素沉澱造成，通常3-5個月後會自然淡去，然而，紅色疤則是發炎造成局部微血管擴張或增生而成，難以自然修復。游懿聖院長表示，此時建議使用幫助血管收斂的雷射來改善，如彩衝光、染料雷射等。
游懿聖院長解釋，彩衝光與過去單一波長的雷射不同，是長波段的光，可針對不同適應症進行修復。例如利用光熱破壞色素團塊後，讓其隨角質代謝體外，或以光熱破壞過度增生之血管，消除惱人的紅痘疤。除此之外，彩衝光還可促進膠原蛋白與彈性纖維新生，對膚質改善，或是細紋也有幫助。
另外，彩衝光能量不像單一波長那麼高，能降低對皮膚的破壞，因此又被稱為「午休雷射」，意即打完之後幾乎不需特別照護，只要一個午休的時間就能完成，又不容易被其他人發現，因此民眾接受度也很高。
▲知名皮膚科診所院長游懿聖
凹陷型痘疤已影響真皮層 需靠外力讓皮膚再生
若粉刺發炎嚴重，影響到深層真皮層，導致皮膚不光生成色素，更刺激到纖維母細胞，進而增生纖維組織，纖維組織拉緊周邊正常皮膚細胞，就會使臉上出現像「月球表面」一樣的坑洞，這就是所謂的「凹陷型痘疤」。
游懿聖院長說明，凹陷性痘疤需根據痘疤大小、型態及深淺來決定處理方式。痘疤直徑超過0.2公分或凹陷程度嚴重，此時建議進行手術處理，將大範圍缺損的皮膚切除再縫合，或以皮膚移植的方式來改善；若痘疤凹陷程度不太嚴重，可藉助刺激皮膚再生的雷射，如飛梭雷射、UP雷射等。
受不了毛孔粗大又怕痛 新一代非侵入式療程可選擇
臉上惱人的皮膚問題，除了痘疤之外，不得不提的還有「毛孔粗大」。游懿聖院長提醒，許多人喜歡去做臉、清粉刺，然而清粉刺相當看重「時機點」，在時機未成熟時處理，可能反讓發炎物質影響到周邊正常組織。另外，臨床上常看到有人喜歡用手去擠粉刺，游懿聖院長強調，擠粉刺的過程中皮膚可能因承受外力造成毛孔粗大或加速疤痕增生，小心問題沒改善反而更加嚴重。
過去許多人考量自己無法忍受雷射的痛感或雷射後所需的恢復期，因此選擇不處理，所幸隨著醫學美容技術發展，現在也出現非侵入式的「梭時雷射」。梭時雷射利用特殊波長處理毛孔粗大問題，有別於傳統飛梭雷射及UP雷射，過程中不造成任何傷口，恢復期也短，提供民眾一個新的選項。
雷射不建議頻繁進行 日常保養也相當重要
游懿聖院長補充，雖然雷射療程治療效果較明確，但仍為一種皮膚破壞的過程，一般並不建議太頻繁施作。如果民眾對雷射感到恐懼，也可先進行一些快速讓痘疤代謝的非侵入性手段，像果酸煥膚、杏仁酸煥膚等，只是效果相對有限，民眾可依自己的需求，向專業皮膚科醫師諮詢討論後再決定。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52970
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