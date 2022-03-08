疫情削弱女性權益　婦女節全體帶薪休假　歐嘉隆關注女性健康

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「疫情當前，女性較以往更難抽身滿足自身的健康需求，歐嘉隆以傾聽女性需求為承諾與研究目標，我們有責任引領世界對女性健康的專注做出改變」歐嘉隆全球執行長Kevin Ali宣布，透過歐嘉隆全球9,500名員工為出發，在今年發起標誌性的活動，提供國際婦女節當天的有薪休假來鼓勵男女同仁，無論是預約醫生、花點時間評估自身健康狀況，或是思考如何為女性的整體健康帶來改變。
疫情恐損台灣女性平權成績 醫學會持續推動孕產婦友善職場環境提升女性的健康狀況是促使社會繁榮、穩定的重要目標，依據聯合國開發計畫署的性別不平等指數(GII)，以生殖健康、賦權及勞動市場之相關指標來衡量各國性別平等的情況，台灣性別平等高居亞洲之冠 。台灣婦產科醫學會理事長黃閔照醫師補充，台灣女性除了傳統承擔家庭責任的角色，更多地走向職場，現今女性就業比例已超過五成 ，為拉近男女生理在工作生產力上的差異，政府透過立法完善生理假、育嬰假等政策，台灣婦產科醫學會近年也持續推動友善孕產婦職場環境，透過職場上對女性特質的保護，來關注女性在職場上的健康權。
然而，黃閔照理事長也提醒，疫情恐導致台灣努力多年的女性平權成績受到重大影響，2020年台灣勞動部推出無性別傾向的防疫照顧假，調查顯示職場上實際申請防疫照顧假的男女比呈現大幅失衡(男7.5%：女92.5%)，女性承受家庭照顧上的壓力，事業家庭兩頭燒，更造成晚婚晚育及嚴重少子化現象，台灣人口連續兩年負成長，2021年的全年出生人數僅15萬3千多人，生育率創史上新低 。
歐嘉隆在台挹注女性醫療保健解決方案 將深耕台灣賦權女性 歐嘉隆台灣總經理Jeremy Sowers表示，台灣有優秀的政策制度關懷女性疾病的預防及治療， 更有豐富的生殖醫療資源，歐嘉隆是一家全球醫療保健公司，致力於全球範圍來改善女性一生的健康，而持續在台推動女性賦權，提升女性健康需求之關注及追求女性在生活、職場上的平等，也是歐嘉隆的首要目標，也呼籲各界單位、夥伴，在國際婦女節這天，一同採取行動消弭性別不平等、提升女性健康權益。
▲歐嘉隆台灣總經理Jeremy Sowers表示，提升女性健康需求與關注是歐嘉隆的首要目標，也呼籲各界在國際婦女節這天，一同採取行動提升女性健康權益。
TW-NON-110036 Mar/ 2022
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53015
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