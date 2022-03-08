珍愛女人、真愛自己-屬於妳的38婦女節

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【我重要】相信自己是重要的，且有能力活得更好，需要和過去的關係和解，和解不是和好，是放下怨懟，重新檢視與他人的關係，用平和的視角看待過去、看待他人；接下來，是與不完美的自己和解，努力去做可以改變的事情，接納無法改變的，不再苦苦與它較勁，才能真正的自我接納。
【我值得】每個人心中都有一個完美的自己，於是常常在現實中挑剔自己，也抱怨他人，喜歡與接納真實的自己，是長出自我價值的第一步，提升感受力與享受力，體驗當下，因為妳絕對值得。
【我可以】擔心自己做不到，而遲遲未有行動，不滿意的地方就難以改變，只有當自己覺得可以，我們才真的可以。
鄭婷心理師提到，每個人的生活中都有自己困難的地方，但請別忘了妳重要、妳值得、妳可以， 其實每一天都是「屬於自己」的節日，「寵愛自己」、「給自己最好的」，「因爲妳值得」，祝福大家找到屬於自己身心安適的方式。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53009
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