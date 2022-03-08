30歲設計師偏患原發性顫抖　力求工作表現卻無果

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洪千岱醫師指出，原發性顫抖與巴金森氏症關鍵性相異點，即巴金森氏症為「靜止型手抖」，手沒有出力時也會抖且症狀發展速度較快，另常合併動作緩慢、關節僵硬；原發性顫抖則是當手部施力或抗重力時才會抖。另外，巴金森氏症的手抖常由單側開始，原發性顫抖則自發病時起即為兩側。
而因原發性顫抖至今發病原因仍不明確，無法像巴金森氏症那般「對症下藥」，目前藥物治療上仍以乙型阻斷劑及抗癲癇藥物為主，然而，約有半數患者使用藥物後效果不彰，需視個人情況接受手術治療。
過去手術需開腦 麻醉風險非所有患者皆能承擔過去（1950年代），原發性顫抖需藉由傳統開腦手術，在丘腦區域以電擊破壞特定神經，阻斷不正常訊號傳遞。洪千岱醫師簡單說明，因小腦訊號傳遞會經腦幹傳入丘腦再傳至大腦，可以把手術想成是破壞電流傳導的中繼站，然而，術後平均3-5年後訊號可能另闢傳遞路徑，因此症狀又會逐漸浮現。再加上手術時患者需全身麻醉，醫師並無法及時看出成效或有無後遺症，通常要待麻醉消退患者恢復意識後才能得知。
1990年代後，發展出深腦刺激術（Deep Brain Stimulation,DBS），將電刺激器安裝在視丘、基底核等處，進行可調控式電刺激干擾不正常訊號傳遞，雖然效果不錯，但洪千岱醫師說，此術式仍需承擔開刀、麻醉風險，且電池有年限問題，後續需進行電池更換。另外，原發性顫抖患者進行深腦刺激術遲遲無法通過健保給付，相較之下費用較為高昂，綜合上述種種因素，患者手術治療意願普遍並不高。
聚焦超音波搭配MRI 提高手術準確性隨著醫學科技發展，超音波治療廣泛被運用在醫學各領域，然而，洪千岱醫師說，因腦部治療精準度要求更高，因此直到2010年左右，才陸續出現腦部聚焦超音波治療的相關臨床試驗。
近年來出現的神波刀治療，即透過磁振造影（Magnetic Resonance Imaging,MRI）精準定位，將超音波聚焦在丘腦區域讓作用範圍升溫，使特定神經被破壞以阻斷異常訊號傳遞。洪千岱醫師指出，神波刀治療不需麻醉，患者意識清晰，而當作用區域溫度上升至48-50度時，神經細胞功能會暫時受損，約兩、三分鐘後可恢復。與過往手術方式相比，此特性讓醫師獲得短暫且寶貴的時間去評估治療作用及副作用，直到找到確切位置後，再將溫度提升至55度準確破壞特定神經，大幅降低後遺症發生的機率，且因無麻醉風險，代表有更多患者可因此得到藥物以外的幫助。
▲患者畫圓評估示意圖（圖／雙和醫院提供）
其他多種疾病臨床試驗進行中 未來發展性高腦部構造複雜、功能廣泛，幾乎可說是掌管人體所有活動，因此洪千岱醫師認為，以神波刀治療的原理來看，舉凡過去可以傳統手術治療的動作障礙疾病，如原發性顫抖、巴金森氏症及肌張力不全等，未來應該都有以神波刀治療的可能性。除此之外，包含中樞神經異常引發之疼痛、強迫症或妥瑞氏症，國外現今也有許多神波刀相關研究正在進行中，突破性與發展性都可說是相當高。
▲衛生福利部雙和醫院神經內科專任主治醫師洪千岱
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52975
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