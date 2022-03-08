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30歲設計師偏患原發性顫抖　力求工作表現卻無果

30歲設計師偏患原發性顫抖　力求工作表現卻無果
30歲設計師偏患原發性顫抖　力求工作表現卻無果

健康醫療網

2022-03-08 12:31:00

【健康醫療網／記者賴欣平報導】一名30歲年輕設計師，確診原發性顫抖已八年，手抖的幅度雖不嚴重，但由於工作時需精細製圖，疾病產生的症狀不僅讓他生活受限，同時也影響到工作表現。然而，他使用原發性顫抖藥物一直未見成效，經新一代神波刀治療才重拾正常生活。衛生福利部雙和醫院神經內科專任主治醫師洪千岱表示，原發性顫抖患者如未妥善控制病情，工作選擇相當受限，除設計師之外，需大量手部作業的工作如維修師、實驗室研究員、醫師、木工…等，都可能需從夢想職業中去除，更不用說因手抖造成其他工作求職時的困難。

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同樣手抖但成因大不同　原發性顫抖仍找不出原因原發性顫抖是因小腦神經不正常放電而造成手抖情形頻繁出現，然而，洪千岱醫師分享，診間常遇到患者一出現手抖現象，即誤會自己罹患巴金森氏症，其實這兩種疾病不僅成因不同，治療方式也相異。

洪千岱醫師指出，原發性顫抖與巴金森氏症關鍵性相異點，即巴金森氏症為「靜止型手抖」，手沒有出力時也會抖且症狀發展速度較快，另常合併動作緩慢、關節僵硬；原發性顫抖則是當手部施力或抗重力時才會抖。另外，巴金森氏症的手抖常由單側開始，原發性顫抖則自發病時起即為兩側。

而因原發性顫抖至今發病原因仍不明確，無法像巴金森氏症那般「對症下藥」，目前藥物治療上仍以乙型阻斷劑及抗癲癇藥物為主，然而，約有半數患者使用藥物後效果不彰，需視個人情況接受手術治療。

過去手術需開腦　麻醉風險非所有患者皆能承擔過去（1950年代），原發性顫抖需藉由傳統開腦手術，在丘腦區域以電擊破壞特定神經，阻斷不正常訊號傳遞。洪千岱醫師簡單說明，因小腦訊號傳遞會經腦幹傳入丘腦再傳至大腦，可以把手術想成是破壞電流傳導的中繼站，然而，術後平均3-5年後訊號可能另闢傳遞路徑，因此症狀又會逐漸浮現。再加上手術時患者需全身麻醉，醫師並無法及時看出成效或有無後遺症，通常要待麻醉消退患者恢復意識後才能得知。

1990年代後，發展出深腦刺激術（Deep Brain Stimulation,DBS），將電刺激器安裝在視丘、基底核等處，進行可調控式電刺激干擾不正常訊號傳遞，雖然效果不錯，但洪千岱醫師說，此術式仍需承擔開刀、麻醉風險，且電池有年限問題，後續需進行電池更換。另外，原發性顫抖患者進行深腦刺激術遲遲無法通過健保給付，相較之下費用較為高昂，綜合上述種種因素，患者手術治療意願普遍並不高。 

聚焦超音波搭配MRI　提高手術準確性隨著醫學科技發展，超音波治療廣泛被運用在醫學各領域，然而，洪千岱醫師說，因腦部治療精準度要求更高，因此直到2010年左右，才陸續出現腦部聚焦超音波治療的相關臨床試驗。

近年來出現的神波刀治療，即透過磁振造影（Magnetic Resonance Imaging,MRI）精準定位，將超音波聚焦在丘腦區域讓作用範圍升溫，使特定神經被破壞以阻斷異常訊號傳遞。洪千岱醫師指出，神波刀治療不需麻醉，患者意識清晰，而當作用區域溫度上升至48-50度時，神經細胞功能會暫時受損，約兩、三分鐘後可恢復。與過往手術方式相比，此特性讓醫師獲得短暫且寶貴的時間去評估治療作用及副作用，直到找到確切位置後，再將溫度提升至55度準確破壞特定神經，大幅降低後遺症發生的機率，且因無麻醉風險，代表有更多患者可因此得到藥物以外的幫助。

▲患者畫圓評估示意圖（圖／雙和醫院提供）

其他多種疾病臨床試驗進行中　未來發展性高腦部構造複雜、功能廣泛，幾乎可說是掌管人體所有活動，因此洪千岱醫師認為，以神波刀治療的原理來看，舉凡過去可以傳統手術治療的動作障礙疾病，如原發性顫抖、巴金森氏症及肌張力不全等，未來應該都有以神波刀治療的可能性。除此之外，包含中樞神經異常引發之疼痛、強迫症或妥瑞氏症，國外現今也有許多神波刀相關研究正在進行中，突破性與發展性都可說是相當高。

▲衛生福利部雙和醫院神經內科專任主治醫師洪千岱



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52975

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