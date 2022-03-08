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防範天冷、溫差釀猝死！醫教６招保養心血管降低風險

▲ （圖／今健康）
▲ （圖／今健康）

今健康

2022-03-08 13:00:00

寒流急凍全台，根據各地消防局資料整理，自2月19日開始至24日，猝死、OHCA累計超過百餘人，馬祖更創下18年來首度下冰霰紀錄，驚人記錄與意外頻傳引發社會大眾關注也提高警覺。醫師出面表示，透過調整飲食與生活習慣便可能將意外風險降到最低。

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冬天愛進補易造成心血管疾病？慎選食材避免過多油脂

越L'excellence功能醫學營養師劉馥萱表示，民眾習慣在冬天進補薑母鴨等食補大全，但食用過量容易造成心血管疾病，建議補充較溫和的木耳、銀耳、山藥、黑豆等，幫助氣血循環，避免過多油脂造成身體負擔。其中食材裡的B群、維生素C、膳食纖維能維持腸胃道健康及促進體內代謝，應減少攝取精製糖、麩質及奶類，減緩體內發炎，維持體內賀爾蒙健康代謝，保護甲狀腺、腎上腺、婦科及腸胃道。



醫教6招保養心血管   調整飲食、生活習慣降低風險

除了選對食材，越L'excellence功能醫學診所院長陳君琳特別提醒，冬日心血管保養，要注意血管的健康度。包含心肺功能、血管彈性與「血管內皮健康」：

1、慢性疾病控制

長期的高血壓會導致血管彈性下降，變得僵硬。如果有高血壓、血糖或膽固醇問題的話，一定要控制在良好範圍內。

2、注重身體發炎指數

血管硬化與體內發炎有關，有一項抽血檢驗指數叫高敏感度C-reactive protein（簡稱HsCRP）若這個指數偏高，代表身體正處於慢性發炎，宜找出發炎原因（肥胖、不當飲食、毒素），進而從生活習慣與飲食調整。

3、注重同半胱胺酸數值

Homocysteine （同半胱胺酸）是人體原本就有的代謝產物，然而因為基因或後天營養不均使得血液中的同半胱胺酸太高，容易傷害人體的血管內皮，使血管較容易受損、變得不健康。

4、適度運動

平時運動，強化心肺功能、循環順暢，遇到天冷氣溫變化的情況，會有較佳的承受度。年長或有慢性疾病的朋友無須刻意追求高強度，中等強度（秘訣：運動時無法說完整一句話，但可以說簡單字語的程度）對於心肺強化就有幫助。

5、適度的桑拿

建議在身體狀況許可的情形下，可以多去烤箱、三溫暖、溫泉、熱水足浴，透過外在環境使體溫上升的方式，促使血液加速流通，可視為一種和緩的「被動運動」。要特別留意若本身有心血管疾病的民眾，在高溫場所還是要特別留意，適當補充水分避免脫水、時間勿過長。

6、適當補充水分、避免脫水

清晨容易發生心血管疾病，除了天冷血管收縮外，另一原因是睡眠時是處於「沒有喝水」的狀態，因此人體在早晨會呈現微脫水情況，這時血液特別濃稠，相對容易引起堵塞，因此平常白天要適當補充水分，冬日晚上推薦用保溫瓶裝溫開水在床頭備用，起床後先喝一杯溫水，暖暖身子、讓血液活絡，再緩緩起身，減少天冷可能造成的僵硬與不適。





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