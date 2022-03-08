名家論壇》蕭徐行／「討厭國民黨」決定百年黨的存亡之戰

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四年前，國民黨得以在地方選舉大勝的原因是，「討厭民進黨」的氣氛正盛，韓流旋風帶動南北「可能改變」的期待，拉抬了整體氣勢，再加上當時執政的民進黨犯了許多政策上的錯誤，終於讓原本不看好的地方選舉轉危為安。如今在疫情發展仍禍福未定之際，民進黨謹記2018年地方選舉失敗的教訓，乃使得目前的大環境對於國民黨產生很多的挑戰。遺憾的是，國民黨目前不僅許多縣市人選未定，更天天沉溺於內爭的氛圍中，仍然無法確認自己該走甚麼路，真正提出民眾能接受的意見看法，又天天讓民眾感覺國民黨只是在鬥來鬥去，自然讓縣市長選舉原來具有領先優勢的局面，漸漸的演變成勝負難定之局。
民進黨在台灣政局中走向獨大乃導因於在野黨的孱弱，加上國民黨頻繁的內鬥，始終不能真正關心民眾的苦難所致。從江啟臣、朱立倫陸續就任黨主席後，黨員就殷切期盼國民黨加速年輕化，儘快世代革新，要求國民黨思想轉變，目標重擬，正視人民真正的需求。人民要求的不僅是黨的新思想、新觀念，更重要的是要有行動。黨要真正的行動親民、勤奮愛民，不能只是說一套、做一套，整天搞著窩裡鬥。
根據民調來看，國民黨想要翻身要先能體察民心，了解民意走向。國民黨必須當個能接地氣的在野黨，了解民眾的苦痛。國民黨必須窮盡洪荒之力，苦民所苦，努力展現能力讓民眾相信國民黨真的在乎台灣，沒有得到民眾信任，要再拿回中央政權誠屬不易。
其次，當個願意團結，放棄一己之私，不要一天到晚鬥來鬥去的國民黨。三年前，國民黨會在一年內從縣市長選舉獲得大勝，轉而嚐到總統大選墜崖式的敗選，主因就在於黨內很多人只在乎一己之私。黨內頭人沒有記取民進黨受到的教訓，亦即當時是「討厭民進黨」擊敗民進黨，而非國民黨重新獲得人民的認同；結果才一選完，政客們貪求好處的面目立即展現，凡事只替自己想，導致黨內四分五裂，各派系同床異夢，種下敗選主因。
第三，勇敢地做一個有改革魄力的國民黨。甫落幕的國民黨中常委選舉，讓國民黨披掛上「換票聯盟」、「請客」、「賄選」等負面標籤，就更讓黨員失望了。對於這次中常委選舉的負面選風，國民黨中央揚言嚴辦，賄選不但要撤銷資格，還要開除黨籍。黨主席朱立倫雖然指出，已掌握一些證據，有任何證據，黨中央一定查辦到底；但是國民黨一向喜歡和稀泥，不願真正面對問題，加以改正。國民黨真真要好好改革了，真正的採取大刀闊斧的行動改革黨務，割除黨腫瘤，重建國民黨的自主性。決定國民黨存續的是選民，不是國民黨自己。選民不會管黨主席是誰，大家要的是黨知道怎麼改變，怎麼做事，有是否真心誠意願意改變，再決定是否要繼續支持這個政黨。
採取行動 務實落實
離再次的九合一選舉只有兩百多天了，國民黨如果不能守住縣市長與縣市議員這個仍佔多數席次的優勢局面，那麼這個百年老黨就沒有存在的意義了。國民黨的未來在哪？就在於黨的幹部能夠落實知行合一的理想，要真正提出好的策略、好的政見與主張，讓人民有感，讓民眾願意再支持國民黨成為執政黨，國民黨才會有未來。
●作者：蕭徐行／資深媒體人
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