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40歲女乳房潰瘍就醫已是第四期！ 中西醫合治緩副作用

40歲女乳房潰瘍就醫已是第四期！ 中西醫合治緩副作用
40歲女乳房潰瘍就醫已是第四期！ 中西醫合治緩副作用

健康醫療網

2022-03-08 13:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】40多歲的A小姐，兩年前左側乳房觸摸到腫塊，但不以為意也未就醫檢查，去年初發垷腫塊範圍變大且變硬，左側腋下也出現硬硬的結節，於是上網找尋消除腫塊的偏方；直到半年前乳房硬塊的皮膚出現潰瘍並滲出膿血，且體力虛弱並容易頭暈，沒走幾步路就開始喘、體重一個月就掉了1公斤，才驚覺事態嚴重就醫求診，確診為左側侵犯性乳管癌第四期且轉移到淋巴與肺部，已無法開刀處理，只能先以化療讓腫塊變小。

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腫瘤潰瘍＋化療副作用　使水瀉頻急經過兩次化療後，因腫瘤潰瘍、疼痛及膿血滲出仍然持續，再加上化療副作用的水瀉頻急，所以尋求癌症輔助治療，經過針灸及中藥調理並配合化療療程，在第五次化療完成時，潰瘍部位已收口至6.5公分，膿血滲出情況也幾近於無，現持續以中西醫共同治療。

氣虛氣滯濕熱瘀積結於乳房　中藥＋針灸減輕副作用中醫觀點「乳頭屬肝，乳房屬胃」，在經絡走向，乳房為胃經、脾經、腎經、肝經、心包經及心經經氣流經處，氣機壅塞濕熱瘀痰滯於胸中而生癌腫。奇美醫學中心中醫部主治醫師陳豪君表示，A小姐因長年憂思鬱結加上熬夜飲食不節，氣虛氣滯濕熱瘀積結於乳房成癌腫，另化療藥物毒性損傷脾胃之氣，逐出現化療副作用水瀉頻急症候，經以益氣健脾、清熱袪濕的中藥及配合針灸疏通經絡之氣，病人在中西醫的共同治療下，腫瘤潰瘍部位縮小收口，化療期間的副作用持續時間與程度更為減輕。

乳癌病人致中醫尋求診治　多因４因素所致陳豪君主治醫師說明，常見乳癌病人至中醫門診大致有以下狀況：化放療療程副作用（噁心、嘔吐、腹瀉、白血球低下、手腳末稍麻、手足症候群等）、荷爾蒙治療藥物的副作用（熱潮紅、心悸等）、乳癌術後淋巴水腫、局部皮膚緊繃攣縮等症狀，而經中藥調理及針灸治療，必要時配合復健對病情都可以有很好的改善。

增加抗癌力　樂觀正向心態不可少關於乳癌病人的衛教，陳豪君主治醫師強調，最重要的是保持樂觀正向的心情，飲食上以營養均衡的原型食物為主，也可參考地中海飲食概念；切勿自行恁意進補，燥熱或寒涼生冷的食物更不適宜，不吃具類及荷爾蒙成分的保健食品，腸胃弱的病人也不宜攝取難以消化或具刺激性的東西。

整體而言，補充營養、增強體力並保持規律的生活作息及運動習慣，方能提高乳癌病人治療的存活率及增加抗癌期間的生活品質。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52965

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