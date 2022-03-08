40歲女乳房潰瘍就醫已是第四期！ 中西醫合治緩副作用

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氣虛氣滯濕熱瘀積結於乳房 中藥＋針灸減輕副作用中醫觀點「乳頭屬肝，乳房屬胃」，在經絡走向，乳房為胃經、脾經、腎經、肝經、心包經及心經經氣流經處，氣機壅塞濕熱瘀痰滯於胸中而生癌腫。奇美醫學中心中醫部主治醫師陳豪君表示，A小姐因長年憂思鬱結加上熬夜飲食不節，氣虛氣滯濕熱瘀積結於乳房成癌腫，另化療藥物毒性損傷脾胃之氣，逐出現化療副作用水瀉頻急症候，經以益氣健脾、清熱袪濕的中藥及配合針灸疏通經絡之氣，病人在中西醫的共同治療下，腫瘤潰瘍部位縮小收口，化療期間的副作用持續時間與程度更為減輕。
乳癌病人致中醫尋求診治 多因４因素所致陳豪君主治醫師說明，常見乳癌病人至中醫門診大致有以下狀況：化放療療程副作用（噁心、嘔吐、腹瀉、白血球低下、手腳末稍麻、手足症候群等）、荷爾蒙治療藥物的副作用（熱潮紅、心悸等）、乳癌術後淋巴水腫、局部皮膚緊繃攣縮等症狀，而經中藥調理及針灸治療，必要時配合復健對病情都可以有很好的改善。
增加抗癌力 樂觀正向心態不可少關於乳癌病人的衛教，陳豪君主治醫師強調，最重要的是保持樂觀正向的心情，飲食上以營養均衡的原型食物為主，也可參考地中海飲食概念；切勿自行恁意進補，燥熱或寒涼生冷的食物更不適宜，不吃具類及荷爾蒙成分的保健食品，腸胃弱的病人也不宜攝取難以消化或具刺激性的東西。
整體而言，補充營養、增強體力並保持規律的生活作息及運動習慣，方能提高乳癌病人治療的存活率及增加抗癌期間的生活品質。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52965
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