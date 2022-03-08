專訪／黃姵嘉坦言「當愛都被消磨後」 不排斥毀滅式離婚
女星黃姵嘉出道14年，演技實力早已備受肯定，不但曾入圍金馬獎，更是金鐘獎的熟面孔，2018年以《台北歌手》獲得金鐘獎「戲劇節目女主角獎」。《台北歌手》導演樓一安這次執導新電影《該死的阿修羅》，也找來黃姵嘉飾演一名工作忙碌的OL。黃姵嘉在片中時常對未婚夫失控飆罵，她接受《NOWnews今日新聞》專訪時笑說，男友看完電影後調侃她：「片中生氣的點和樣子有點像本人。」
記者臺孝婷/專訪
2022-03-08 19:00:00
近來演藝圈不少夫妻宣布離婚，甚至有人為此撕破臉，黃姵嘉表示如果老公或是男友是公眾人物偷吃，「愛已經完全被消磨掉，我又走投無路的話，有可能會想要藉由公審毀掉他。」但黃姵嘉笑說自己在感情中還是比較沒有底線，她曾抓到前男友精神出軌，後來痛哭向她認錯，自己最後也心軟原諒。
33歲的黃姵嘉和圈外男友交往5年，2人感情相當穩定。談及男友，黃姵嘉大方分享2人私下都很宅，所以很少出門，上一次被狗仔拍到是在信義區的公開行程結束後，男友特地來接她，雙方已經見過彼此家長，「 他比較沒有去設立一個時間點結婚生子，大家都在衝工作。」雖然不急著結婚，但黃姵嘉坦言很想生小孩，「我不排斥先有後婚，現在有在看凍卵。」
對於工作難免會和男藝人有親密動作，黃姵嘉透露：「 現在的男友很支持我，完全可以接受工作屬性，他可以理解。」還憶起曾有一任男友完全無法接受自己有任何的親密戲，讓黃姵嘉相當無奈，「 這個工作是我的選擇，我為什麼會因為你去想要或是不想要？」黃姵嘉剖析自己的個性和新作品《該死的阿修羅》中的角色有點相似，除了都有很強的事業心外，平常罵人時都不用想，「我生氣的時候講話很狠。」一旁的經紀人則笑說，黃姵嘉對事不對人，合作5年看過黃姵嘉生氣不超過3次。