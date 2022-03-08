減輕長照負擔　產官研攜手整合照護模式

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而少子化與通貨膨脹的衝擊，讓個人與家庭的照顧壓力日重，家庭的照顧功能逐漸式微，為滿足未來龐大的長照需求並減輕家庭照顧沈重的負擔，台灣自106年起推動「長期照顧十年計畫2.0」（簡稱長照2.0），將各類型失能者納入長照服務對象，廣泛照顧不同長照需求的民眾。
智慧長照計畫 結合醫療照護國內醫療與長照場域間的人力與資訊的流通尚有提升之空間，為提供民眾即時且完善的醫療長照服務，醫療及長照相關人員亟需發展出更有效的整合模式，跨單位的資訊交流。國衛院與衛福部醫福會自110年起合作執行衛福部綱要計畫「智慧長照與醫療照護整合研發推廣計畫」，以資通訊技術串連整備整體照顧體系，致力於建構社區長照服務與醫療服務資訊整合，提升全民福祉。
國衛院扮演創新研發及整合推動的角色，攜手部立豐原醫院及友達頤康，集結產官研量能，發展創新歸人醫療長照整合服務模式，期望結合台灣科技與醫療軟實力，減輕醫療及長照人員之負擔並提升整體醫療照護與長照服務品質。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53010
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