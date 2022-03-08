富貴手、汗皰疹纏身　醫：「三不」良方解決手部濕疹

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一、不能太乾 要保濕王筱涵表示，正常健康的皮膚覆蓋著一層天然的皮脂膜來鎖住水分，保持手部滑嫩。無論是富貴手或是長期汗皰疹，手部的皮脂膜會變得脆弱、水份散失增加。「保濕」跟「沾濕」是不一樣的，當手部乾燥、搔癢不適時，應該要擦保濕乳霜，使用保濕霜可以幫助建立表皮的油脂保水屏障（形成一層保水膜），強化對於外在刺激物或過敏原的防護。泡水或是反覆洗手想把乾屑洗掉，反而會加重病況。
護手霜的使用，是從藥物治療期間到後續長期保養都要使用，單擦藥膏是不夠的，一定要養成使用保濕劑或護手霜的習慣，對於手腳掌這種厚皮、乾皮龜裂的位置，偏水性的乳液（lotion）是不夠，有些人甚至覺得會越擦越乾，要用油性保濕的護手霜（cream）或護手膏（balm）甚至加上凡士林才有保濕及修護效果。
較敏感的肌膚會建議選不含香精（Fragrance-free）的產品，可以選擇含有甘油（glycerin）、尿素（urea）、角鯊烯（squalene）、乳木果油（shea butter）等保濕成分的產品。
王筱涵表示，一天一次或早晚各一次對於較嚴重的濕疹是不夠的，一天洗幾次手、或是任何時候覺得乾癢，就要隨時補擦保濕乳霜。可多準備幾條護手霜，在洗手檯、工作服口袋、工作常駐留之處放置，方便使用以達到隨時保養的效果。
二、不要浸濕（包含水和汗）王筱涵表示，「水」會破壞天然的皮脂膜使手部濕疹惡化，建議戴手套或是盡量將需要接觸水的家事集中處理，以減少接觸水的時間。步驟如下：洗手後擦護手霜，戴手套前先擦護手霜。
洗手小技巧
建議常溫水洗手，泡熱水會使濕疹加重。盡量使用溫和的肥皂或洗手乳，避免常用香味過濃或強力抗菌的洗手乳，潛在的刺激性和致敏性較高。
手套小撇步
手套帶兩層，內層戴100%純棉吸汗手套，外層戴防水的手套。如果只能戴單層手套，可以用內襯有棉紗的手套，或是使用聚乙烯手套（Vinyl gloves）或無粉丁晴手套（Nitrile gloves），避免直接戴乳膠（Latex gloves）手套，過敏的機率較高。工作手套盡量每半個小時到一個小時就更換，以避免長期悶浸在｢汗水」中，刺激濕疹惡化，一旦手套進水就該立即更換。內層棉質手套要定期清洗、曬晾乾再使用。
三、從內到外 減少刺激王筱涵表示，放鬆心情，適度休息、紓解壓力和情緒，以及不搔抓、摳皮屑。
建議戴手套，避免徒手接觸刺激性和過敏性的物質，像是：清潔用品（洗碗精、洗衣粉、漂白水）、職業接觸（顏料、漆料、染髮劑、指甲油、化學藥劑、有機溶劑）、汁液容易造成刺激或過敏的食材（蔥、薑、大蒜、洋蔥、辣椒、肉品、酸性水果、檸檬、柑橘、芒果、馬鈴薯、芋頭等）。經貼敷測試診斷或已知對鎳或鈷等金屬過敏的患者，避免皮膚長時間接觸金屬飾品或用品（例：鍍鎳的項鍊、金屬皮帶）。
有沒有什麼東西不能吃？王筱涵表示，手部濕疹大部分跟食物沒有直接關係。只有部分汗皰疹病患同時對鎳或鈷等金屬過敏，可嘗試低鎳飲食（例：減少罐頭食品、減少巧克力或可可或不銹鋼烹煮酸性食物等），看是否能減少發病的頻率及疾病的嚴重度。夏天有流汗的刺激，以清水沖洗乾淨後要立即擦保濕霜。冬天有低溫和冷風的刺激，也要擦護手霜保濕，加上禦寒手套保暖。
面對手部出現紅、癢、痛、脫皮龜裂等問題，找醫師確立診斷（真的是手部濕疹嗎？是富貴手還是汗皰疹呢？），對症下藥給予正確藥物，同時要養成手部保養照護的好習慣，才能成功治療並預防復發。
※文章經王筱涵醫師。皮膚科的生活內涵。授權轉載，原文：無論是富貴手還是汗皰疹，醫師教你「手部濕疹」的解決良方!
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53002
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