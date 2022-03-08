戰爭新聞越看心情越低落　「這幾點」避免資訊狂躁症

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此時可分成兩階段來進行，第一，將自己拉離會觸發負面情緒的環境，並進行需專注於當下的活動，如運動、遛狗等；第二步，訂定規律的活動且確實進行，例如每週一固定和朋友打球、每週二欣賞一部電影，可依個人習慣與喜好而定。除此之外，艾力克斯‧布希爾補充，限定自己一天內看新聞或瀏覽社群媒體的次數、時間，並確保資訊是由可信度高的平台獲取，避免道聽塗說、自己嚇自己，都可以有所幫助。
臨床心理學家艾瑪‧赫本（Emma Hepburn）博士說：「當人們想弄清楚一件事情，常常是尋找更多關於它的資訊，然而要注意地是，一再吸取過多無用或類似的資訊反而會更摸不著頭緒，而且這種思緒混亂常是不可逆的。」
你可以做什麼幫助「兒童、青少年」？英國精神健康線上服務單位Shout，提供24小時免費的文字訊息諮商服務。臨床主任莎拉‧坎卓克（Sarah Kendrick）分享，近來許多青少年傳訊說，自己非常擔心戰爭，有些人甚至為此而失眠，徹夜關注戰爭新聞，即便諮商師請青少年們停止關注並且關上手機，效果仍有限。莎拉‧坎卓克說：「戰爭是一般民眾無法控制的狀況，而民眾必須更加注重自己可以控制的事情，如瀏覽的媒體、睡眠時間等。」
對於時時刻刻在電視上放送的戰爭新聞，要如何跟小朋友解釋？英國心理學會薇薇安，希爾（Vivian Hill）教授提醒，對於孩童來說，大人避而不談的話題反而會令其感到恐懼。如要確實降低戰爭帶來的恐懼，就要減少「未知」的事物，年齡較小的孩子，可透過告訴他們烏克蘭的地理位置，讓其得以認知到「距離遙遠」這件事而感到安心；年齡稍長的則能再提供多些脈絡讓其了解，但無論是哪個年齡層的孩子，最關鍵的都是要讓他們「放心」而不是閃避問題。
假設孩子們擔心烏克蘭人民的安全，薇薇安‧希爾說，可以讓孩子了解烏克蘭人民藉由那些方式保護他們自己，例如：藏身於防空洞、遠離炸彈或是暫時到其他國家躲避。薇薇安，希爾強調，假設父母自身都感到焦慮，孩子們情緒必然也會受影響，因此，父母也應盡力挑整好自身情緒。
你可以做什麼幫助「其他人」？有許多的研究數據顯示，「幫助他人」能協助緩解心理壓力。艾瑪‧赫本（Emma Hepburn）博士說，能幫助人的管道非常多，也不僅限於幫助戰爭當地的人民，因此，讓當地民眾感受到別人的支持，無論是各慈善機構發起的募捐活動，金援、物援，或甚至點燈祈福燈行為，幫助其他焦慮者找回日常生活也都是眾多助人方式中的一種。
參考資料來源：
【BBC】Ukraine conflict: How to help yourself, your kids, and others
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53016
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