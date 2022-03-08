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名家論壇》黎榮章／俄烏戰爭，風向怎麼吹？

▲俄羅斯與烏克蘭的戰爭已持續超過一周，這場戰爭也在國內引發高度關注。圖為烏東地區人民對蒲亭的演說表達歡慶。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯與烏克蘭的戰爭已持續超過一周，這場戰爭也在國內引發高度關注。圖為烏東地區人民對蒲亭的演說表達歡慶。（圖／美聯社／達志影像）

文/黎榮章

2022-03-08 17:17:43

俄羅斯與烏克蘭的戰爭已持續超過一周，聯合國大會更以壓倒性票數通過對俄羅斯的譴責，要求其撤軍，這場戰爭也在國內引發高度關注，例如：總統蔡英文在開戰前一日，聽取國安會有關「烏克蘭情勢因應小組」簡報；俄羅斯正式開戰當日，國民黨主席朱立倫高呼「台灣，絕不能成為下一個烏克蘭！」。隔日，蔡英文在臉書嚴正譴責俄羅斯，此外，民眾黨主席柯文哲則以台北市長身分，視訊參與自由城市聯盟緊急會議，承諾會籌措物資儘速送到華沙以照顧烏克蘭難民。

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透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察烏克蘭戰爭的網路輿情聲量，可以發現2月24日開戰當天，聲量雖然已較日前攀升，但高峰是出現在開戰隔天。從這兩天的輿情話題觀察可發現，開戰日當天雖然已開始有一些網友自然議論，但直到開戰隔天總統蔡英文發文定調譴責，其餘政治人物相繼表態後，整體關注度才被推到頂峰，而後續的疑美論、外交路線爭議，也順著蔡英文的發文基調繼續發酵。關於烏克蘭戰爭，世界多數國家均認為，這是一場俄羅斯單方面挑起的侵略戰事，更是對民主、自由、和平等價值的侵害，然而我國政治人物第一時間站出來捍衛普世價值的力度較為不足，導致輿情討論度在開戰日隔天才來到頂峰。

▲俄烏戰爭：網路聲量趨勢圖。（圖／QuickseeK提供）
▲俄烏戰爭：網路聲量趨勢圖。（圖／QuickseeK提供）
有別於政治人物，台灣網友對於烏克蘭戰爭的評價，則在在顯示了台灣人抵抗威權、捍衛民主和平等價值的態度。蒐集網路上25萬筆與烏克蘭戰爭有關的留言，進行主題類聚分析後發現，雖然受到部分政治人物引導而形成的疑美論者不在少數，聲量佔整體的25％，包括「譴責美國不幫阿富汗與烏克蘭」、「美國未出兵烏克蘭，未來恐也不會幫助台灣」、「真正邪惡者是美國」等，但主要聲量聚焦點，還是傳達出台灣人對俄羅斯乃至於中國等強權霸道的厭惡感，以及對烏克蘭的聲援。「今日俄羅斯、明日中國」、「烏克蘭加油」、「支持制裁俄羅斯」這三個主題的聲量合計在40％以上。

▲俄烏戰爭：網友留言內容風向　類聚分析。（圖／QuickseeK提供）
▲俄烏戰爭：網友留言內容風向　類聚分析。（圖／QuickseeK提供）
進一步分析藍綠陣營政治人物針對在烏克蘭戰爭爆發的一周內，雙方陣營人物在臉書官方粉專的貼文主題，就數量而言，綠營有關烏克蘭戰爭的發文總數量為158則，大於藍營的70則，該主題較獲綠營政治人物關心。在貼文內容方面，綠營著重聲援烏克蘭，藍營則多在檢討蔡政府的外交路線，而無論是藍綠雙方，有關烏克蘭戰爭的貼文數量都是最高的、壓過其他議題。至於粉絲互動熱度部分，綠營支持者對烏克蘭戰爭貼文的互動數最高，總互動數達53.8萬次，超越綠營近日其他所有討論主題；藍營方面，其以「疑美」為主要論調的相關貼文，其貼文互動數為42.4萬次，在藍營內也是第一，然而相較而言，綠營以聲援烏克蘭為主論調的貼文角度，吸引粉絲互動的總數值較高。

▲俄烏戰爭：藍綠營政治人物臉書貼文主題　數據分析。（圖／QuickseeK提供）
▲俄烏戰爭：藍綠營政治人物臉書貼文主題　數據分析。（圖／QuickseeK提供）
所謂政治攻防有區分為價值性命題與政策性的命題，在烏克蘭父親上戰場前與孩子的擁抱、俄羅斯士兵母親的眼淚之下，任何發動戰爭的理由都顯得蒼白空洞。毫無疑問的，和平是最高的普世價值，烏克蘭戰爭背後的價值層面議題，其重要性遠高於政策性問題，各國透過各種方法支持烏克蘭、譴責俄羅斯，也無一不是在彰顯自由民主和平的普世性；透過輿情分析可知，台灣人的主流聲音亦是如此，且從臉書貼文的成效可以發現，再多的政策論述也不及簡單的聲援烏克蘭、表態捍衛和平來得有傳播力。各政黨政治人物應更即時地透過明確論述或實際行動，在普世價值上勇敢表態，若是在第一時間進行政治操作，反而會在值此人性時刻失去民心。


●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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