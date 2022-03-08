名家論壇》黎榮章／俄烏戰爭，風向怎麼吹？

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有別於政治人物，台灣網友對於烏克蘭戰爭的評價，則在在顯示了台灣人抵抗威權、捍衛民主和平等價值的態度。蒐集網路上25萬筆與烏克蘭戰爭有關的留言，進行主題類聚分析後發現，雖然受到部分政治人物引導而形成的疑美論者不在少數，聲量佔整體的25％，包括「譴責美國不幫阿富汗與烏克蘭」、「美國未出兵烏克蘭，未來恐也不會幫助台灣」、「真正邪惡者是美國」等，但主要聲量聚焦點，還是傳達出台灣人對俄羅斯乃至於中國等強權霸道的厭惡感，以及對烏克蘭的聲援。「今日俄羅斯、明日中國」、「烏克蘭加油」、「支持制裁俄羅斯」這三個主題的聲量合計在40％以上。
進一步分析藍綠陣營政治人物針對在烏克蘭戰爭爆發的一周內，雙方陣營人物在臉書官方粉專的貼文主題，就數量而言，綠營有關烏克蘭戰爭的發文總數量為158則，大於藍營的70則，該主題較獲綠營政治人物關心。在貼文內容方面，綠營著重聲援烏克蘭，藍營則多在檢討蔡政府的外交路線，而無論是藍綠雙方，有關烏克蘭戰爭的貼文數量都是最高的、壓過其他議題。至於粉絲互動熱度部分，綠營支持者對烏克蘭戰爭貼文的互動數最高，總互動數達53.8萬次，超越綠營近日其他所有討論主題；藍營方面，其以「疑美」為主要論調的相關貼文，其貼文互動數為42.4萬次，在藍營內也是第一，然而相較而言，綠營以聲援烏克蘭為主論調的貼文角度，吸引粉絲互動的總數值較高。
所謂政治攻防有區分為價值性命題與政策性的命題，在烏克蘭父親上戰場前與孩子的擁抱、俄羅斯士兵母親的眼淚之下，任何發動戰爭的理由都顯得蒼白空洞。毫無疑問的，和平是最高的普世價值，烏克蘭戰爭背後的價值層面議題，其重要性遠高於政策性問題，各國透過各種方法支持烏克蘭、譴責俄羅斯，也無一不是在彰顯自由民主和平的普世性；透過輿情分析可知，台灣人的主流聲音亦是如此，且從臉書貼文的成效可以發現，再多的政策論述也不及簡單的聲援烏克蘭、表態捍衛和平來得有傳播力。各政黨政治人物應更即時地透過明確論述或實際行動，在普世價值上勇敢表態，若是在第一時間進行政治操作，反而會在值此人性時刻失去民心。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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