▲ 電動車也要無線充電！Volvo 無線充電技術測試中

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參與無線充電測試的合作夥伴包括 Volvo的瑞典零售商 Volvo Bil 和 Volvo Car Sörred、瑞典能源公司 Vattenfall 及其充電網絡 InCharge、城市能源公司 Göteborg Energi，以及 Business Region Gothenburg (由哥登堡市政府直屬管理的經濟發展組織) 等。無線充電測試是哥登堡打造綠色城市計劃中的重要項目之一，而城市內指定區域能作為永續技術研發的實測場地。Volvo汽車研發主管 Mats Moberg 表示：「哥登堡綠色城市計劃讓我們能夠在真實環境中嘗試令人興奮的創新科技，同時隨著測試時間累積，我們也能進行效益評估該方法是否能廣泛使用，透過選定的合作夥伴一起測試新的充電技術是評估未來汽車充電替代選項的好方法。」
無線充電系統由該領域中的佼佼者 Momentum Dynamics 提供，當相容的車輛停在嵌入街道的充電板上時，充電即會自動啟動，駕駛員無需下車即可進行充電。Volvo汽車的360 度環景攝影系統能輕鬆將 XC40 Recharge 與充電板對齊，而充電板能以超過 40kW 的功率對車載電源管理系統進行充電，為 11kW 交流充電器的四倍之快，與 50kW 的有線直流充電幾乎一樣快。於此同時，未來這些 XC40 Recharge 測試用車將以每天使用超過 12 小時、每年行駛 10 萬公里的方式進行實測，可視為 Volvo純電動車在商用領域中的首次耐久測試。
2021 年，Volvo參與了哥登堡綠色城市計劃的發起，協助實現 2030 年交通運輸零碳排的願景，而以真實都會區作為新技術實驗場域，將有助於品牌加快包含電氣化、共享汽車、自動駕駛、智慧互聯和安全性等領域的技術革新與服務開發。