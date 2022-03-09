Outdoor更來電！SUZUKI VITARA HYBRID 48V輕油電上身

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Outdoor or 油電？ 我全都要！
放眼當今車壇最夯話題，莫過Outdoor與油電而已，前者體現自由自在輕鬆恣意的生活態度，後者則緊扣減碳節能議題卻也同時盡享便利無虞的用車環境，而甫推出的SUZUKI VITARA HYBRID則輕而易舉兩者兼具。
但與許多競爭對手大不相同，SUZUKI VITARA HYBRID可不只有虛有其表的Outdoor扮相而已，追根究底，其根本小型SUV界的越野王者無誤，因為SUZUKI VITARA HYBRID不僅可選擇ALLGRIP適時智慧型四輪傳動系統，可按需求聰明分配前後軸動力輸出比例，同時更以包含AUTO自動、SPORT運動、SNOW雪地與LOCK鎖定的四模式行駛切換機能，體現縱橫四海如入無人之境的痛快，連同達185mm的離地高以及18.2度、17.7度與28.2度的進入、翻越及離去角，上山下海路裡路外一車搞定全地形，一旦加上全新HYBRID輕油電科技，不僅動能更顯飽滿，同時滿足低耗能輕負擔的輕鬆生活想望。
48V + TURBO = 輕油電快意生活
總以為環保節能等同清心寡慾，同時享用暢快動感及輕省耗能好比緣木求魚？就這點，SUZUKI VITARA HYBRID顯然打破僵局，不信你看看車頭引擎蓋下那套精巧的SHVS(Smart Hybrid Vehicle by SUZUKI)智能混合動力系統，透過工程技術團隊巧手研發，SUZUKI將廣受好評的1.4 L BOOSTERJET缸內直噴渦輪增壓引擎結合上48V ISG整合式啟動馬達發電機以及鋰離子電池組，不僅提供飽滿豐沛的129.2PS/5,500rpm最大馬力及23.9kg-m/2,000rpm峰值扭力，一舉創造俐落的加速反應與流暢的輸出力道，更搭配六速手自排變速系統，締造出高速21.73km/L、市區16.12km/L以及平均19.3km/L的超低能源局油耗數據，極其聰明的能源節約效率，從此說走就走再也不受制於油價高漲的壓力，更得以輕鬆享用渦輪增壓與電動馬達雙動能合而為一的駕馭快意。
直來直往，率性不羈
每天工作生活已然夠圓滑，選擇愛車何須隨波逐流？向以直來直往個性風格示人的SUZUKI VITARA，在這次HYBRID版本全新登場的同時不僅延續既有調調，忠實體現Outdoor生活的不羈樣貌，同時透過全新設計擁有特殊藍色飾條分割的LED頭燈，配合晶亮霸氣的鍍鉻直柵水箱護罩，營造出炯炯有神車頭扮相，連同前後呼應的LED尾燈組設計以及HYBRID銘牌，不僅創造獨樹一格的美感與精彩，同時展現小型SUV級距難得一見的大氣及自信。
車室內，SUZUKI VITARA HYBRID延續車系一貫沉穩優雅佈局，具備Apple CarPlay與Android Auto介面的中央多功能觸控式螢幕與4.2吋全彩整合式多功能行車資訊顯示幕，提供駕乘者便利無虞的資訊連結媒介，而中控台、排檔座與門把類金屬飾板以及斜紋麂皮鋪面的幾何圖紋座椅鋪陳，則適度為座艙空間帶來了視覺亮點，點綴車室更加引人入勝，連同令置物機能自由擴充的後座6/4分離傾倒設計，帶來自375L至710L的行李廂空間容積，更輕鬆實現了生活用車的無限樂趣及可能。
先進安全科技，滿足全方位需求
當然，行車安全也是SUZUKI向來關注的最重點，VITARA HYBRID除可選擇令循跡性能得以大幅提升的ALLGRIP適時智慧型四輪傳動系統，同時更提供讓每場探險全無後顧之憂的SUZUKI Safety Support先進安全科技，包括ACC主動式安全車距巡航控制、BSM車側盲點偵測、DSBS雙感知器煞車輔助、ESS緊急煞車訊號警示、LDWS車道偏離警示、RCTA後方車側警示以及Weaving alert駕駛疲勞警示悉數列為標準配備，不僅守護車內每位乘員的安全，同時也讓移動過程更加輕鬆簡便，而其他主被動安全配備亦應有盡有，國際安全測試評鑑單位高標成績自然唾手可得。
面對日常模式益發多元、生活態度的轉變，以及低碳環保的思維，選擇一款即將與之相處好段時日的新車，需考量的不再僅止過往單一的喜好或需求而已，SUZUKI VITARA HYBRID憑藉悠久的車系歷史精髓，卻能加注嶄新渦輪增壓輕油電動能，再加上無微不至的主被動安全防護機制，一旦對上正處於浪頭的率性設計思潮，旋即化身理想移動載具，從而得以伴隨每個人，快意渡過生活中的每一天。