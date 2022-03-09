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一月下旬到二月上旬：寒櫻

二月上旬到二月中旬：山櫻花

二月上旬到二月中旬：八重櫻

二月中旬到二月下旬：昭和櫻

三月上旬到三月中旬：吉野櫻

陽明山櫻花季景點｜陽明公園

地址：台北市北投區湖山路二段26號

電話：02-28616361

營業時間：24小時開放

官方網站：陽明公園

陽明山櫻花季景點｜花卉試驗中心

地址：台北市士林區仰德大道四段175巷32號

電話：02-28616361

營業時間：08:00-17:00

官方網站：花卉試驗中心

陽明山櫻花季景點｜陽明山第二停車場

地址：陽金公路（陽明山國家公園遊客服務中心對面）

電話：02-26550818

營業時間：07:00-19:00

陽明山海芋季景點｜財福海芋園

地址：台北市竹子湖路68號（前往68公尺 頂湖最底處）

電話：0928-624-802

營業時間：11:00-18:00

粉絲專頁：財福海芋園

陽明山海芋季景點｜名陽匍休閒農莊

地址：台北市竹子湖路（google 名陽匍休閒農莊 即可）

電話：0935-913-239

營業時間：10:00-17:00

粉絲專頁：名陽匍休閒農莊

陽明山海芋季景點｜竹子湖清水公園

地址：台北市北投區竹子湖路52號

電話：02-28613601

營業時間：（遊客中心）09:00-16:30

官方網站：陽明山國家公園

陽明山美食餐廳推薦｜竹子湖吉園葡餐廳

地址：台北市北投區竹子湖路33號

電話：02-2861-7246

營業時間：10:00-22:00

粉絲專頁：竹子湖吉園葡餐廳

陽明山美食餐廳推薦｜竹子湖青菜園

地址：台北市竹子湖路55-11號

電話：02-28619165

營業時間：10:30-19:40

粉絲專頁：竹子湖青菜園

陽明山美食餐廳推薦｜華之友自然景觀農園

地址：台北市北投區竹子湖路79-1號（馬槽橋前600公尺，陽金公路上）

電話：02-28613260

營業時間：10:30-20:00

粉絲專頁：華之友自然景觀農園

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原文出處 : ReadyGo 陽明山花季這樣玩！特蒐山谷中美食餐廳＆賞花景點

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