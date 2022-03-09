同理心過剩？ 戰爭新聞越看越害怕　當心引發替代性創傷

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替代性創傷會對身體、心理、靈性等層次受到傷害，身體方面，會產生注意力低落、頭痛、胃痛、胃潰瘍、食慾不振、精神萎靡、失眠、做惡夢等類似高度壓力的反應。在心理方面，常感強烈的負向情緒，例如憂鬱、無助、愧疚、罪惡、憤怒，質疑社會不公不義等。在靈性的層次，則對世界悲觀、對自己懷疑、對他人不信任，一旦超越可承受的臨界點，可能轉變成憂鬱症、躁鬱症等。同時，在過度的痛苦之下，也會造成同理心的喪失。
有智慧的畫下界線 回歸照顧自我身心擁有同理心是必要的，但過度將負面的狀態攬在身上反而傷了自己。張顯蓓表示，「面對媒體不斷放送俄烏戰爭的消息，不是說完全避免，而是要懂得有限制地擷取這些訊息。」建議可以以閱讀文字類型的新聞即可，因為電視新聞或節目會讓人被迫吸收這些膽顫心驚的畫面，也要學會評估自己的身心狀況是否適合看相關新聞，若會產生太過憂傷、害怕等情緒，應更有智慧的選擇了解戰況就好，而不是觀看戰爭的細節，若真想知道細節，自己要預先做好心理準備，也要知道俄烏戰爭是發生在不同的時空，與現在的生活狀態並無太多重疊。
除此之外，張顯蓓表示，要回到「自我照顧」，平時是高度敏感或過去有創傷經驗的人，身體、心情都必須好好照顧，「專注在自我的感官，透過呼吸法、正念覺察，例如專心吃飯、品嚐食物的味道，打開感官感受身邊的鳥語花香，或是去運動、飲食均衡營養、生活作息規律，維持人際關係的連結，與親友好好互動，這是照顧身心很重要的練習。」
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53019
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