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同理心過剩？ 戰爭新聞越看越害怕　當心引發替代性創傷

同理心過剩？ 戰爭新聞越看越害怕　當心引發替代性創傷
同理心過剩？ 戰爭新聞越看越害怕　當心引發替代性創傷

健康醫療網

2022-03-09 08:31:00

【健康醫療網／記者楊艾庭報導】俄烏戰爭一觸即發，網路上出現不少「今日烏克蘭，明日台灣」以及有關台海情勢、第三次世界大戰，甚至有人推測將會發生核戰等危機言論；同時戰場上的恐怖和殘酷，難民逃亡無家可歸、烽火連天的血腥畫面在電視上反覆播送，令不少人心生憤怒、羞愧、罪惡、憂鬱的情緒，諮商心理師張顯蓓表示，當他人患難，自己卻心難安，導致情緒無法控制，對世界產生質疑、對人生喪失信心，這時需要留意自己是否有「替代性創傷」。

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替代性創傷超越臨界點　恐引發心理疾病平時你是有個同理心的人嗎？替代性創傷正是因同理所帶來的創傷，當事者沒有真正的經歷，但藉由親眼目睹、看新聞報導、聽廣播，或透由別人轉述等方式得知訊息，因人傷我痛、人苦我悲的心情，同理受難者，而出現的創傷反應。替代性創傷大多發生在某些特定職業，如：醫師、護理師、記者、消防員、輔導老師、諮商心理師、社工，或受難者身邊的朋友、家人等，但隨著媒體越來越發達，民眾看到相關報導，其實也會受到創傷。

替代性創傷會對身體、心理、靈性等層次受到傷害，身體方面，會產生注意力低落、頭痛、胃痛、胃潰瘍、食慾不振、精神萎靡、失眠、做惡夢等類似高度壓力的反應。在心理方面，常感強烈的負向情緒，例如憂鬱、無助、愧疚、罪惡、憤怒，質疑社會不公不義等。在靈性的層次，則對世界悲觀、對自己懷疑、對他人不信任，一旦超越可承受的臨界點，可能轉變成憂鬱症、躁鬱症等。同時，在過度的痛苦之下，也會造成同理心的喪失。

有智慧的畫下界線　回歸照顧自我身心擁有同理心是必要的，但過度將負面的狀態攬在身上反而傷了自己。張顯蓓表示，「面對媒體不斷放送俄烏戰爭的消息，不是說完全避免，而是要懂得有限制地擷取這些訊息。」建議可以以閱讀文字類型的新聞即可，因為電視新聞或節目會讓人被迫吸收這些膽顫心驚的畫面，也要學會評估自己的身心狀況是否適合看相關新聞，若會產生太過憂傷、害怕等情緒，應更有智慧的選擇了解戰況就好，而不是觀看戰爭的細節，若真想知道細節，自己要預先做好心理準備，也要知道俄烏戰爭是發生在不同的時空，與現在的生活狀態並無太多重疊。

除此之外，張顯蓓表示，要回到「自我照顧」，平時是高度敏感或過去有創傷經驗的人，身體、心情都必須好好照顧，「專注在自我的感官，透過呼吸法、正念覺察，例如專心吃飯、品嚐食物的味道，打開感官感受身邊的鳥語花香，或是去運動、飲食均衡營養、生活作息規律，維持人際關係的連結，與親友好好互動，這是照顧身心很重要的練習。」



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53019

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