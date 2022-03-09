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航空復甦促經濟！馬國4/1開國門　IATA盼全面解除檢測

▲國際空運協會表示，航空業對於開放期盼以久，希望馬來西亞政府下階段能夠將出發前PCR檢測改為ATK抗原快篩。（圖／美聯社／達志影像）
▲國際空運協會表示，航空業對於開放期盼以久，希望馬來西亞政府下階段能夠將出發前PCR檢測改為ATK抗原快篩。（圖／美聯社／達志影像）

記者李澍/綜合報導

2022-03-09 12:08:36

歷經2年的新冠疫情，世界各國紛紛啟動與病毒共存的模式，跨境交流逐漸重啟，航空業營運也有望從谷底反彈。馬來西亞將於4月1日起，實施針對已完整施打疫苗旅客的入境免隔離政策。對此，國際空運協會（International Air Transport Association，IATA）表示，終於盼到了這一天，也期待馬國政府未來能取消出發前PCR檢測，以及廢除出發前、入境後的檢測。

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國際空運協會亞太區副總裁Philip Goh表示，航空業是商務、貿易與跨境流動的關鍵，馬來西亞的決定是向前邁進一大步，他也相信，航空業復甦有助於馬來西亞的就業與促進GDP成長。國際空運協會目前旗下的航空公司會員有290家，佔了全球空運量的83%，該協會的看法可以說代表大部分航空業者的心聲。

Goh進一步表示，目前亞太地區包括包括澳洲、印度、紐西蘭、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、泰國跟越南等國都陸續解禁，以降低國際旅遊的門檻，他希望馬來西亞下一階段能將出發前PCR檢測改以ATK抗原快篩代替，且最終能將出發前與入境後的檢測都取消。

Goh表示，也將會敦促印尼、日本與南韓等國加速放寬旅遊限制，讓這些國家了解航空業復甦會帶來的利益。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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