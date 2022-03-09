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銀彈支援！印尼加碼約125億元補貼　搶救國民經濟

▲印尼政府決定額外撥款近新台幣125億元的補貼，要支持國民經濟復甦。（圖／美聯社／達志影像）
▲印尼政府決定額外撥款近新台幣125億元的補貼，要支持國民經濟復甦。（圖／美聯社／達志影像）

記者李澍/綜合報導

2022-03-09 12:29:41｜2022-03-09 13:23:11

後疫情時代百業待舉，所有的復甦都仰賴銀彈支持，印尼政府決定從2022年度的國民經濟復甦資金再撥款6.33兆盾（近新台幣125億元），自6月至12月向中小微營業單位提供貸款服務，以加速印尼國民經濟的復甦。

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印尼經濟統籌部長艾爾朗卡．哈爾達托（Airlangga Hartarto）日前在雅加達受訪表示，今年度的國民經濟復甦資金總額為455.62兆盾（近新台幣8979億元），這次的加碼補貼額度約佔整體復甦資金比例11.97%。

艾爾朗卡說明，上述加碼額度將為中小微商家提供庶民業務貸款補貼，實施期限為6月至12月。

此外，艾爾朗卡還表示，近期印尼政府將向街頭攤販、小型店鋪和漁民提供現金直接補助，在此計劃之下的受益人數為276萬人，每人可獲得60萬盾（約新台幣1182元）的援助。

艾爾朗卡說，受到現金直接補助的族群中，街頭攤販與小型店鋪人數為100萬人，其餘的資金則會由全印尼212個縣市軍警單位分發給極端平困地區的漁民做為補貼。

印尼是東南亞受新冠疫情影響最嚴重的國家之一，根據印尼通訊與訊息技術部和印尼新冠處理委員會的數據顯示，3月8日印尼單日新增病例達30148人，累計染疫人數達5800213人，染疫人數仍居高不下。

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