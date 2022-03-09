盧秀燕請舊情人莫打手機聯絡 網：前度應是嗶嗶扣時期
藝人大S和酷龍閃婚，舊情復燃源自一支20年沒換的手機電話號碼。台中市長盧秀燕今受訪時打趣說，自己擔任民代至今，手機號碼也20多年未換，但「如果我的舊情人打這個號碼找我，那就麻煩了」。不過網友推算，盧秀燕婚後從政，近30年前擁有第一支手機時已是人妻，舊情人分手時，頂多是BB扣年代，應該無從保有她的手機號碼。
記者顏幸如/台中報導
2022-03-09 16:01:44｜2022-03-09 16:18:14
台中市長盧秀燕今（9日）上午參訪企業加熱設備改用天然氣補助的成果，被問到這兩天熱門話題，藝人大S因手機號碼20年沒換，前男友酷龍鼓起勇氣連絡上，進而閃婚的時事，盧秀燕笑答：「有些人期待舊情人聯絡，我的手機也是20年沒換號碼，不過我已經結婚，如果舊情人打這個號碼找我，那就麻煩了，所以還是不要好了。」
盧秀燕說，自己長期從政服務市民，從一開始擔任省議員到立委、市長，手機號碼一直堅持不換，是擔心若換了號碼，大家恐怕找不到她。
不過細心的網友發現，61歲的盧秀燕原是電視台主播，擔任電視台採訪主任時與前台中市議員廖述嘉姐弟戀，30年前結婚，公公是前省議員廖繼魯、婚後因夫家關係踏入政壇，1994年首次參選，就以第一高票當選省議員。但早年的行動電話重如磚頭，台灣引進手持式手機是1995年，當時的省議員盧秀燕結婚多年，和前任的情緣已斷。