與防疫旅館群聚感染有關！北市公布1境外移入確診足跡
新冠肺炎疫情在台灣逐漸趨緩，不過日前台北市曾爆出有防疫旅館發生群聚感染的情況。而今（9）日防疫指揮中心公布一例境外移入確診案例，為案21061，該案為一名40多歲印度籍男性，日前曾經居住到有群聚感染情況的防疫旅館，於8日再度進行PCR檢測後呈陽性反應，Ct值27無症狀，已收住於檢疫所隔離治療。
記者丁上程／台北報導
2022-03-09 17:09:25
衛生局方面表示，今日北市新增一名境外移入確診案例，案21061為40多歲印度籍男性，曾於110年10月至111年2月回印度探親，111年2月10日自沙烏地阿拉伯轉機入境，2月24日檢疫期滿前採檢PCR為陰性，2月25日至3月3日進行自主健康管理，因北市衛生局回溯某防疫旅館群聚案，安排同樓層已離館房客再次採檢，經警政單位協尋，於3月8日安排採檢PCR陽性確診，CT值27，無症狀，已收住於檢疫所隔離治療。
衛生局方面表示，已經匡列密切接觸者4人居家隔離，並完成大安區奪愛Dazzle Indian cuisine餐廳場域清消，同時發送簡訊48則，提醒足跡重疊民眾如有發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀或腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀，儘速至本市7家社區採檢站採檢。
※【NOWnews 今日新聞
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