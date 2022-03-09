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俄烏戰火燒向食用油　印尼將限制棕櫚油出口

▲為了抑制國內棕櫚油價格，印尼10日起將緊縮棕旅油出口量。（圖／美聯社／達志影像）
▲為了抑制國內棕櫚油價格，印尼10日起將緊縮棕旅油出口量。（圖／美聯社／達志影像）

記者李澍/綜合報導

2022-03-09 18:34:15

俄烏戰火爆發引發國際原物料供應危機，其中全球植物用油供應形勢吃緊，連帶導致棕櫚油產銷大國印尼、馬來西亞的棕櫚油價格飆漲。為了穩定物價，印尼貿易部長盧特菲（Muhammad Lutfi）9日宣布，將自10日起進一步限制棕櫚油出口，棕櫚油出口商的義務內銷量佔比將從總銷量的20%提升到30%。

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早在今年年初，在全球食用油價格飆漲逾40%後，全球最大棕櫚原油供應商於1月下旬首次針對植物性食用油祭出出口限制。

據《海峽時報》報導，盧特菲表示，出口緊縮措施的目的是要確保印尼國內物價穩定，讓消費者都能買的到油，管制措施將會持續到「情況恢復正常」；他強調，棕櫚油供應將以印尼為第一考量。

盧特菲進一步解釋，所謂「正常情況」指的是貨架上的食用油價格回穩，同時也不會高過政府規定的最高零售價格。他表示，印尼會在6個月後進行檢討，再決定是否進一步調整。

目前，馬來西亞的棕櫚油價格已經因為印尼的出口限制而上漲，與此同時，全球最大葵花子油產地烏克蘭因為港口封閉，使得葵花子油供應受到限制，刺激全球植物油價格飆升。目前，黑海地區的葵花子油產量佔全球60%，出口量更佔76%。

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