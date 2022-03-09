跟上峇里島！印尼旅遊管制鬆綁 打2劑疫苗可國內暢遊
儘管印尼新冠肺炎確診數持續居高不下，但印尼當局仍決定逐步放寬管制措施，朝向疫後新生活型態轉型。從8日開始，只要已經完整接種疫苗，旅客都能透過任何交通方式，到印尼境內旅行，在當地旅遊的外國人也適用相關規定。
記者李澍/綜合報導
2022-03-09 19:25:42
在度假勝地峇里島（Bali）7日鬆綁防疫措施，迎接入境免隔離政策上路後的首批外國旅客之後，印尼全國也跟上腳步。原先在印尼境內旅遊，必須在出發前、抵達後、抵達目的地的第3天進行PCR檢測，但現在只要完整接種疫苗或是已經接種追加劑的旅客，只要出示ATK抗原快篩陰性證明，就能夠在印尼境內自由行動。不過僅施打一劑疫苗的旅客，就必須出示PCR篩檢陰性證明，才能夠自由行動。
印尼健康部發言人希蒂（Siti Nadia Tarmizi）在記者會上表示，印尼在放寬管制措施時，已經將社區感染率、疫苗覆蓋率考慮進去，經過評估才決定放寬防疫措施。截至8日，印尼接種2劑疫苗的人數已經達71.4%，接種追加劑的人則有6.2%。
希蒂表示，接種疫苗的人能夠同時保護自己與他人，即使被感染，傳染力也相當低；她還說，現在印尼正在經歷從急症轉變成地方性疾病的過渡期，放寬檢疫規定正是其中一個環節。
印尼海事與投資統籌部長兼國家經濟復甦副主席魯胡特（Luhut Panjaitan）在7日也發表過一致的看法，他說，現在印尼的政策，就是讓生活能夠正常化，使印尼能夠恢復正常活動。
※【NOWnews 今日新聞
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