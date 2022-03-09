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36歲女星患乳癌　注意乳癌年輕化「這項」關鍵因素

36歲女星患乳癌　注意乳癌年輕化「這項」關鍵因素
36歲女星患乳癌　注意乳癌年輕化「這項」關鍵因素

健康醫療網

2022-03-09 19:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】曾在經典台劇《犀利人妻》表現亮眼的朱芯儀，今年才36歲的她於昨日（3/8）在個人社群平台自爆罹患乳癌第二至三期，且癌細胞已轉移至淋巴。目前正積極接受治療，並以癌友身分分享確診至今的心路歷程及呼籲乳房篩檢的重要性，讓許多網友大讚她正向面對癌症的態度，也為她加油！

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女性癌症頭號殺手　如何面對乳癌年輕化？影像醫學部放射科沈彥君主任指出，「乳癌」是國人女性癌症頭號殺手，且有逐年成長的趨勢。台灣乳癌好發年齡本就比歐美國家早，約在45～65歲之間，然而近年來，小於45歲之年輕族群罹患乳癌的更是不在少數。年輕患者除了經濟負擔沉重之外，即便根除癌細胞，也要長期面對可能復發的風險，抗癌之路更顯崎嶇，因此，乳癌年輕化是所有國人女性都該關心的課題。

高危險群尤其有家族病史者　建議提早開始篩檢　乳癌的危險因子包括有乳癌家族史、初經早、停經晚、未生育或晚生育、肥胖、偏愛高油脂食物、飲酒、抽菸、長時間暴露荷爾蒙等。沈彥君主任舉例，若有「家族病史」這項危險因子，就屬高危險族群，建議乳癌篩檢的年齡得提早，主動健檢及早發現異常病灶。

目前國健署提供45～69歲婦女、40～44歲二等血親內曾罹患乳癌之婦女，每2年1次的免費乳房X光攝影檢查。雖國健署補助對象有年齡條件限制，但若屬高危險族群，沈彥君主任建議，可提前從30歲開始，或以家族乳癌發生平均年齡提早十年，每年為自己安排一次乳房檢查。由於亞洲年輕女性的乳房大多較為緻密，建議以乳房超音波做為首選的檢查工具，來完整檢視乳房是否有異常病灶，若發現有異狀，請務必遵從醫師建議進一步安排切片或其他檢查來評估，並保持定期回檢追蹤，才能及早介入治療。

「早期診斷」為良藥　遠離乳癌生命威脅　乳癌雖為國人女性癌症號殺手，但事實上目前只要在早期就接受正規治療，都有不錯的效果。乳癌5年整體存活率可高達85%，其中，0~1期高達95%以上，第2~4期分別可達89%、70%與21%。沈彥君主任提醒，乳癌篩檢是以影像檢查為主，非侵入性且快速方便，超音波檢查的費用也不會高不可攀，呼籲女性朋友都應積極關懷乳房健康，有問題時及早發現及早治療，便能早一步遠離乳癌對於生命的威脅。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53045

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