36歲女星患乳癌　注意乳癌年輕化「這項」關鍵因素

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高危險群尤其有家族病史者 建議提早開始篩檢 乳癌的危險因子包括有乳癌家族史、初經早、停經晚、未生育或晚生育、肥胖、偏愛高油脂食物、飲酒、抽菸、長時間暴露荷爾蒙等。沈彥君主任舉例，若有「家族病史」這項危險因子，就屬高危險族群，建議乳癌篩檢的年齡得提早，主動健檢及早發現異常病灶。
目前國健署提供45～69歲婦女、40～44歲二等血親內曾罹患乳癌之婦女，每2年1次的免費乳房X光攝影檢查。雖國健署補助對象有年齡條件限制，但若屬高危險族群，沈彥君主任建議，可提前從30歲開始，或以家族乳癌發生平均年齡提早十年，每年為自己安排一次乳房檢查。由於亞洲年輕女性的乳房大多較為緻密，建議以乳房超音波做為首選的檢查工具，來完整檢視乳房是否有異常病灶，若發現有異狀，請務必遵從醫師建議進一步安排切片或其他檢查來評估，並保持定期回檢追蹤，才能及早介入治療。
「早期診斷」為良藥 遠離乳癌生命威脅 乳癌雖為國人女性癌症號殺手，但事實上目前只要在早期就接受正規治療，都有不錯的效果。乳癌5年整體存活率可高達85%，其中，0~1期高達95%以上，第2~4期分別可達89%、70%與21%。沈彥君主任提醒，乳癌篩檢是以影像檢查為主，非侵入性且快速方便，超音波檢查的費用也不會高不可攀，呼籲女性朋友都應積極關懷乳房健康，有問題時及早發現及早治療，便能早一步遠離乳癌對於生命的威脅。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53045
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