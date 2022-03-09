船來了！普吉島瞄準高消費族群　迎首批「入境免隔」旅客

我是廣告 請繼續往下閱讀
普吉島8日時終於迎來「Test&Go」的首批觀光客，這批來自新加坡的旅客搭乘名為「瑪姬號」（The Maggie）的遊艇抵達普吉島的智慧碼頭「澳波大洋遊艇碼頭」（Ao Por Grand Marina），碼頭設有溫度偵測儀及護照掃描機，船隻入港停泊能兼顧防疫，並辦理入境手續。
泰國觀光局普吉辦事處主任羅娜西里（Nanthasiri Ronnasiri）表示，搭乘遊艇或郵輪來到此地的觀光客屬於消費力較高的族群，他們大多來自歐洲或是地中海國家，也有部分是從鄰近國家前來旅遊。
羅娜西里進一步表示，普吉省擁有30個大小島嶼，也有私人碼頭跟深水港，因此廣受熱愛搭乘遊艇、遊輪的旅客青睞。根據數據指出，光是2021年，就有91艘船載著323名遊客到普吉島旅遊。今年1月至3月，已經有92名旅客搭船到普吉島旅遊。羅娜西里預計，在「Test & Go」的機制之下，從水路到普吉島觀光的旅客還會持續增加。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。