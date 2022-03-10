婆婆抗癌成功當榜樣！朱芯儀被鼓舞：不要躲起來療傷

年紀僅36歲的女星朱芯儀，去年11月發現罹患乳癌，已經進行3次化療，她選擇主動說出病況，鼓勵病友勇敢站出來，尋求外界幫助，而不是默默躲起來療傷，而她最大的動力就是家人的支持，包括貼心照顧她的老公衛斯理、全心愛著媽媽的3個小孩，還有曾經抗癌成功的婆婆，更是她對抗病魔的好榜樣！

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲朱芯儀錄製《女人我最大》，因藥物治療臉型稍微浮腫，但外型依舊亮麗。（圖／TVBS提供)

她昨（9）日戴著假髮到電視台錄製節目《女人我最大》，亮麗短髮、纖細勻稱身材的外型，根本無法和病人聯想在一起，她開朗地說自己是公眾人物，負有社會責任，「我覺得我可以做到，大家都可以，公布影片後，很多癌友都傳私訊跟我說謝謝，很多粉絲都被鼓勵到，要好好接受治療」。

「人生有很多苦難，如果我們都放棄，會很可惜」，去年朱芯儀確診乳癌後，有家人勸她不要公開，聽到醫護人員聊到病友確診後自殺，遺憾沒有救回一條生命，當下覺得很震撼，明明可以治好的病，不該因悲觀放棄生命，還有許多人聽信偏方、密醫而延誤治療，讓她覺得該站出來，呼籲病友不要害怕、躲藏，「化療的副作用會讓人很負面，需要家人、朋友的鼓勵」。

▲藝人朱芯儀宣布自己罹患乳癌，讓外界十分震驚與不捨。（圖／翻攝自朱芯儀IG）